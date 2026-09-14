Puri Ruiz 14 SEP 2026 - 07:15h.

La actriz, que cumple ahora 40 años, se pone a las órdenes de su pareja, un director que es hijo de un mítico realizador de la televisión en nuestro país

Michelle Jenner, de 'Ocho apellidos marroquís': "Los personajes se ven en un viaje que les cambia todo"

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Lleva toda la vida trabajando. Literalmente. Con 2 años ya había hecho su primera publicidad, y con 6, su primer doblaje. Por eso tiene sentido que, al llegar a los 40, Michelle Jenner eche la vista atrás y pueda observar una carrera cuajada de éxitos mientras le queda por delante un extenso futuro profesional. La protagonista de ‘Ocho apellidos marroquís’ y de series como ‘Isabel’ continúa sin parar de trabajar, algo por lo que se siente afortunada, tal como declaró recientemente a ‘La voz de Galicia’. De hecho, su último proyecto la implica también, y mucho, en lo personal.

Su actual pareja: lo conoció trabajando y ahora estrenan proyecto juntos

Después de la citada ‘Ocho apellidos marroquís’, comedia que protagonizó junto a Julián López y Elena Irureta, y de ‘El secreto del orfebre’, un drama romántico con Mario Casas, Michelle regresa a la gran pantalla con ‘El nido’, estrenada este 11 de septiembre. Se trata de una película de terror, género en el que apenas había trabajado hasta la serie ‘Dime tu nombre’. Ambos trabajos tienen un nexo: Hugo Stuven, la actual pareja de la actriz.

“Es un director increíble”, dice Jenner de su chico. “Genera muy buen rollo en el equipo”, declaraba en julio a ‘Lecturas’. Celosa de su intimidad, ni Michelle ni Hugo han dado pistas sobre desde cuándo se conocen, pero todo apunta a que habría sido rodando ‘Dime tu nombre’. Comenzaron a dejarse ver juntos a mediados de 2024. Antes había mantenido un largo noviazgo de más de diez años junto a Javier García, el adiestrador de perros con el que fue madre en 2019 de su único hijo, que curiosamente se llama como su novio actual, Hugo, y cuya relación había terminado en 2023.

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Decíamos que ‘El nido’ la implica en lo personal no solo por trabajar con su pareja, sino porque Michelle da vida precisamente a una madre de un niño de edad similar a la del suyo. Esta cinta de terror psicológico se adentra en la obsesión protectora de una madre cuando aparece un extraño desconocido en su vida. No parece muy probable que la última película de la actriz la vea el pequeño Hugo, de 7 años, en un largo periodo de tiempo. La que sí habrá disfrutado con toda seguridad es la última de la saga de Tadeo Jones, donde Michelle viene poniendo desde el comienzo la voz a Sara. “Le encanta verme”, explicaba en la ‘première’ de ‘Tadeo Jones y la lámpara maravillosa’ a finales del mes pasado. En este sentido, también ha hablado en más de una ocasión de lo complejo de conciliar maternidad y trabajo: "No es tan fácil con según qué proyectos", comentaba para 'Esquire'.

Un romance que se consolida y una vida lejos de los flashes

Las redes sociales de Michelle están dedicadas, sobre todo, a promocionar su trabajo, aunque de tanto en tanto sube publicaciones sobre sus viajes o anécdotas con sus compañeros de rodaje. En unas y otras no suelen faltar numerosas muestras de cariño de su chico.

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Más allá de los compromisos adquiridos por causa del trabajo, el día a día de Michelle cuando no está rodando es mucho más tranquilo. Quizá por eso eligió salir de la ciudad y trasladarse a un entorno rural, donde comparte su intimidad con sus dos Hugos. Por cierto, si te sonaba el nombre de su pareja, quizá sea porque hubo otro Hugo Stuven realmente mítico. Era el padre de la pareja de Michelle, y también uno de los realizadores de televisión más icónicos de los 70, 80 y 90, década en la que recaló en Telecinco para realizar importantes galas, como las de la Hispanidad o los Premios Amigo. Hugo Stuven padre falleció en el hospital Zendal, en abril de 2021, el peor momento de la pandemia de COVID.