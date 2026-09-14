Raquel Noya Ourense, 14 SEP 2026 - 06:30h.

El encuentro, impulsado por el exjugador Álvaro Selas tras ser diagnosticado de ELA, se disputará el 16 de septiembre en el estadio de O Couto

Las entradas ya están a la venta por cinco euros y toda la recaudación se destinará a apoyar a las personas y familias afectadas por la ELA

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Hay partidos que se juegan por una clasificación, una copa, un ascenso o tres puntos, y hay otros en los que el resultado, realmente, es lo de menos. El próximo 16 de septiembre, el estadio de O Couto será escenario de un encuentro muy especial que reúne estas características: la UD Ourense se enfrentará a una selección de jugadores de la provincia para dar visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y recaudar fondos para las personas afectadas por esta enfermedad.

Detrás de la iniciativa está Álvaro Selas, exjugador de fútbol provincial y paciente de ELA desde hace un año, que ha movilizado a clubes, jugadores y entrenadores de toda la provincia para remar juntos en la misma dirección y marcarle un gol a esta enfermedad.

UD Ourense contra una selección ourensana

El encuentro, como decimos, enfrentará a la UD Ourense con un combinado de futbolistas de la provincia y se disputará el miércoles 16 de septiembre a las 20:30 horas en O Couto. La selección estará dirigida por Javi Rey, entrenador de Primera Federación y amigo de Selas, que además fue compañero y técnico del impulsor del partido. La intención es que el combinado represente a todo el territorio ourensano, con futbolistas procedentes tanto de equipos de mayor categoría como de clubes más modestos.

La convocatoria definitiva, según anunciaron los propios organizadores, se conocerá una vez concluya la jornada liguera del fin de semana previo y se pueda comprobar qué jugadores están disponibles y cuáles arrastran lesiones o molestias.

La respuesta del fútbol provincial, añaden, "está siendo especialmente positiva". Clubes, entrenadores, jugadores y administraciones “han mostrado su disposición a colaborar” con una iniciativa que pretende convertir durante una tarde el estadio de O Couto en un altavoz para la ELA.

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Una iniciativa nacida tras el diagnóstico

Selas decidió ponerse manos a la obra después de que la enfermedad le obligase a abandonar el fútbol, una actividad que había formado parte de su vida durante años. Desde Aodemper (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras) le propusieron organizar alguna actividad que ayudase a dar visibilidad a la ELA, y no tuvo que pensárselo mucho: la elección del fútbol fue casi natural. Con la colaboración de la UD Ourense y de personas del fútbol provincial, la idea fue creciendo hasta convertirse en este partido solidario. “He jugado toda mi vida al fútbol”, explicaba Selas durante la presentación del encuentro. Ahora, el deporte que tuvo que dejar por la enfermedad se convierte en la herramienta que utiliza para hablar de ella y ayudar a quienes también la padecen.

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Cinco euros para colaborar con Aodemper

Las entradas tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse en las oficinas de O Couto. Todo lo recaudado se destinará a Aodemper, entidad que presta apoyo y acompañamiento a personas y familias afectadas por la ELA. Además, se ha habilitado una fila 0 para quienes quieran contribuir económicamente aunque no puedan acudir al estadio.

También es posible realizar una aportación a través de:

•Bizum: 03605 (CaixaBank)

•IBAN: ES91 0182 6853 9602 0155 8049

Un partido para que la ELA tenga un altavoz

Durante la presentación del encuentro a los medios, Óscar Rodríguez, representante de Aodemper, puso el foco en la importancia de visibilizar una enfermedad que continúa afectando a numerosas personas y familias. De manera que el partido, más allá de recaudar fondos, tiene como objetivo acercar la realidad de la ELA a la sociedad, generar conciencia y demuestrar que el deporte también puede implicarse en causas sociales. Para Selas, además, la organización del partido está suponiendo una manera de mantenerse activo en una etapa “especialmente complicada”.