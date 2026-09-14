Carlos Plá Valencia, 14 SEP 2026 - 07:30h.

Los interesados deben rellenar un formulario con sus datos básicos, además de indicar su situación laboral y si el traslado se realiza en solitario, en pareja o en familia, indicando si hay niños

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El Ayuntamiento de Zarra, un pequeño pueblo del interior de Valencia con poco más de 450 habitantes censados, ha lanzado una campaña para atraer a nuevos vecinos para evitar la despoblación y garantizar su futuro. ha decidido abrir sus puertas a todas aquellas personas que estén pensando en cambiar de vida y trasladarse a un entorno rural.

Con el lema "Vente a vivir a Zarra", el consistorio, encabezado por su joven alcalde, Raúl Martínez, un peluquero de 29 años, quiere abrir las puertas del municipio a personas solas, parejas y familias que estén buscando un cambio de vida y vean una oportunidad para ello en este municipio del Valle de Ayora-Cofrentes.

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Para conseguir su objetivo, la localidad muestra a los interesados las muchas bondades de este pueblo, ya que aseguran que a pesar de tratarse de un pequeño pueblo cuenta con intensa vida social y numerosos servicios para cubrir todo tipo de necesidades.

Médico, gimnasio, colegios y bares

Situado a 124 kilómetros de Valencia, esta montañosa localidad cuenta con médico para sus habitantes y farmacia, dos servicios fundamentales para afrontar un cambio de residencia. Además, para las familias o las parejas que quieren tener hijos, el pueblo tiene un colegio rural, que necesita nutrirse de nuevos alumnos para darle continuidad.

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Otro aspecto fundamental son las numerosas actividades sociales de este municipio. A pesar de su escasa población, Zarra cuenta con varios bares, un gimnasio público y una piscina de verano, además de ofrecer espectaculares espacios naturales y rutas de senderismo para amantes de la montaña. Atractivos que ya han seducido a familias que se han trasladado en los últimos meses a esta población.

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Requisitos

El Ayuntamiento de Zarra ha puesto a disposición de las personas interesadas un formulario que deben rellenar con sus datos básicos, además de indicar su situación laboral y si el traslado se realiza en solitario, en pareja o en familia, indicando si hay niños y sus edades.

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Entre otros detalles, el consistorio solicita a los aspirantes que indiquen los motivos por los que quieren trasladarse a un entorno rural. Con toda esta información, el ayuntamiento valorará todas las solicitudes aunque no se garantiza la concesión de una vivienda ni un puesto de trabajo.

El formulario puede solicitarse a través de la página web del Ayuntamiento de Zarra y una vez cumplimentado remitirse al correo electrónico venteavivirazarra@zarra.org.

El consistorio ha puesto a disposición de los interesados el teléfono 678 182 026 para atender consultas de lunes a viernes, entre las 13.00 y las 14.00 horas.