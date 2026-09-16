Iván Sevilla 16 SEP 2026 - 14:52h.

El homenaje a Sandra Peña en la Urbanización Las Torres sirve de "recuerdo de los buenos momentos que pasaba junto a su familia y amigos" allí

En el emotivo acto en Chiclana incluso se cantó un pasodoble con denuncia al acoso escolar: "Dejemos ya de creernos que son cositas de niños"

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CádizEl nombre de Sandra Peña, la menor que murió en octubre del 2025 en Sevilla y que sufría acoso escolar, ya luce en las pistas deportivas donde veraneaba en la localidad de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Este 12 de septiembre, el municipio rindió un emotivo recuerdo a la que fuera futbolista de un equipo femenino y apasionada seguidora del Real Betis, club que también la homenajeó en julio de este 2026 en su camiseta.

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Al acto, celebrado en la Urbanización Las Torres, "donde tiene un apartamento su abuelo", según desveló el propio alcalde chiclanero José María Román Guerrero, asistieron los familiares de la niña que se marchó con 14 años.

Vecinos y amigos también vivieron el instante del descubrimiento de una gran placa instalada allí, con el nombre y apellido de la sevillana, que dice: "En recuerdo de los buenos momentos que pasamos junto a ti".

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Para el regidor del municipio, lo que le sucedió a Sandra Peña tiene que servir igualmente "para acabar con el bullying en edades tan complicadas como la adolescencia". "Que su caso sea el último", deseó.

Tal y como repitió José María Román en otra publicación en sus redes sociales, la joven "perdió la vida como consecuencia del acoso escolar que sufría en su centro educativo", situado al lado de la calle Rafael Laffón, donde ella residía.

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"Por los celos y las envidias la empujaron al abismo", cantó un pasodoble

En el patio donde se reunieron los seres queridos y conocidos de la menor, algunos vistiendo la camiseta verde del Real Betis con su nombre a la espalda, hubo también espacio para un homenaje desde la música.

Si ya escuchamos una versión cantada por la cantera del Carnaval de Cádiz en su última edición, en esta ocasión especial, un grupo interpretó un pasodoble que incluyó denuncia contra lo que sufrió Sandra Peña: el bullying.

"Esa mañana el cementerio no era el mismo, se engalanaba de claveles y rosales, hasta la brisa se paró y guardó silencio, que una princesa atravesaba los portales. Catorce años solamente había vivido", empezó la letra.

"Y su belleza acariciaba lo divino, quién sabe si ese fue el motivo para llegar aquí tan pronto y tomar ese camino...", siguió el tema que compartió en redes sociales la diputada y presidenta del PP en Chiclana, Ascen Hita.

Después, los artistas plantearon la otra posibilidad de los hechos acontecidos: "O fue porque sus compañeras, por los celos y la envidia la empujaron al abismo... Dejemos ya de creernos que son cositas de niños".

"No la empujaron solamente aquellas niñas, también lo hicieron todos esos compañeros que se callaron ante el acoso... no la empujaron solamente aquellas niñas, también fueron los maestros por saltarse el protocolo", continuó el pasodoble.

"Si te sientes en un pozo de amargura háblalo con tu familia"

La letra posteriormente envía un consejo a las personas que puedan estar atravesando por una situación similar a la que padecía la menor sevillana: "Si estás así y te sientes en un pozo de amargura háblalo con tu familia".

"O compártelo con alguien, no te calles y denuncia los abusos que aquí somos todos iguales y nadie es más que nadie. Que lo de Sandra nos quite la venda y sirva para algo, que no te encierre en la soledad, que el mundo es mejor por tenerte", prosigue.

Las últimas frases vuelven a recalcar que no se debe olvidar que "en la vida todo tiene solución, menos la muerte", últimas tres palabras que repite este pasodoble tan especial dirigido a víctimas del acoso escolar.

Entre la emoción con las lágrimas de los padres de Sandra Peña, este acto en Chiclana permitirá que siempre sea recordada también allí. El lugar al que acudía cada verano a disfrutar de su tiempo libre.