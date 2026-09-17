Celia Molina 17 SEP 2026 - 11:40h.

La reina Letizia visita este jueves 17 de septiembre el colegio Gesta de Oviedo, donde estudió EGB entre los años 1980 y 1986

El tierno momento de la reina Letizia con una niña en su vuelta al colegio de Oviedo: le cuenta un secreto y la profesora reacciona

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Este jueves 17 de septiembre, la reina Letizia visita el colegio público Gesta de Oviedo, donde estudió EGB (Educación General Básica) entre 1980 y 1986 (de 2º a 8º curso). Hace 18 años, en 2008, cuando todavía era Princesa de Asturias, Letizia, acompañada de Felipe, ya se reunió allí con sus antiguas profesoras y compañeras de clase, en honor a los 50 años de la creación de la fundación del centro.

Ahora, vuelve para apoyar el inicio del nuevo curso, como otro de los actos en los que Ortiz apoya al sistema educativo español. Y en Oviedo, ya siendo reina, volverá a encontrarse con varias de sus maestras, todas ya jubiladas, que han acudido al colegio, muy emocionadas, con el único objetivo de volver a verla.

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En las horas previas a tan esperada visita, que se ha preparado minuciosamente, Guadalupe Almanza, Estrella Itza, Inés Gómez, María Julia Díaz y María Teresa García han hablado con 'La Nueva España' para recordar cómo era de niña Letizia Ortiz Rocasolano, coincidiendo todas en que siempre fue una alumna "muy trabajadora, responsable y con capacidad de liderazgo".

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"Le gustaba participar en los proyectos del colegio"

Inés Gómez, que fue la tutora de doña Letizia en 6º de EGB, curso en el que dio clases de Geografía e Historia, Literatura y Religión, destaca que Letizia tenía una “dicción perfecta” ya en su etapa escolar. “Cuando empezó a presentar un informativo en la televisión un día oí su voz y, sin verla, la reconocí al instante”, recuerda.

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"Era muy trabajadora y muy buena estudiante"

Su profesora de Inglés en 7º de EGB y tutora, Estrella Itza, hace hincapié en que era “una líder”, “perfeccionista” y formaba parte de “la mejor promoción" que tuvo en el colegio. Su disciplina e inteligencia llamaron la atención de esta docente, que afirma en 'la Nueva España' que siguió manteniendo contacto esporádico “por carta” con la Reina tras convertirse en Princesa de Asturias.

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Por su parte, la tutora de doña Letizia en el último curso de EGB, que impartía la asignatura de Geografía e Historia, María Julia Díaz, recuerda que “le gustaba participar en los proyectos del colegio”. "Ha pasado mucho tiempo desde su etapa escolar y cuando nos acercamos en la calle para verla en los premios Princesa de Asturias constatamos que sigue siendo cercana, como siempre”, añade, aclarando también que a la reina le gustaba mucho la radio del colegio, que hoy visitará como parte de su tour.

Después de esta cita, donde comprobará cómo ha avanzado su 'cole' en materia tecnológica, la reina Letizia presidirá, el 25 de septiembre, la inauguración oficial del curso de Formación Profesional 2026-2027 a nivel nacional, en un acto que tendrá lugar en Talavera de la Reina. Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Para él será "un inmenso honor" recibirla y ha agradecido que su majestad siempre esté "enormemente atenta" a todos los proyectos de alcance educativo.