La Audiencia de Valladolid ha admitido varias de las nuevas pruebas solicitadas en la investigación por la muerte de Esther López

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TraspinedoNovedades en la investigación por la muerte de Esther López. La Audiencia de Valladolid ha admitido varias de las nuevas pruebas solicitadas en la investigación por la muerte de Esther López, cuando faltan cinco meses para la celebración del juicio. Según informa 'El Norte de Castilla', "la jueza de la Audiencia autoriza varias peticiones de la defensa, rechazadas en fase de instrucción, para demostrar que el cuerpo de Esther López 'no estuvo siempre en el lugar del hallazgo'".

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La defensa ha mantenido durante todo este tiempo que el cadáver de Esther López no permaneció durante las tres semanas de búsqueda en la cuneta de la carretera de acceso a Traspinedo donde finalmente fue localizado el 5 de febrero de 2022. Entre las pruebas admitidas por la Audiencia se encuentra la incorporación de todas las fotografías realizadas por los forenses durante la autopsia. También se ha solicitado al Instituto de Medicina Legal y Forense de Valladolid que aporte las pruebas diagnósticas realizadas, entre ellas radiografías y TAC.

Un informe sobre la fauna existente en la zona

Además, se deberá informar sobre los "restos de paja, arena, tierra, piedras y excrementos" encontrados en la ropa de Esther López, como indica el medio de comunicación anteriormente citado. La defensa quiere conocer si fueron analizados y, en caso afirmativo, qué resultados ofrecieron y con qué muestras fueron comparados.

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La Audiencia también ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León un informe sobre la fauna existente en la zona de Traspinedo. El objetivo de este informe es conocer qué especies habitan en el lugar y cómo podrían actuar ante la presencia de un cuerpo sin vida, así como el tiempo que podrían tardar en hacerlo, según recoge 'El Norte de Castilla'.

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Las grabaciones

Otra de las pruebas admitidas es un vídeo grabado por un ciudadano el 2 de febrero de 2022, tres días antes del hallazgo del cadáver. Al parecer, esta persona circuló en coche por la carretera de acceso a Traspinedo y grabó la zona. Al parecer, en las imágenes no se aprecia el cuerpo de Esther López.

La prueba ya había sido rechazada en enero de 2025 por la instructora, que consideró que la grabación ofrecía una visión frontal sin mostrar con precisión la superficie donde apareció el cadáver. Ahora, la Audiencia de Valladolid ha decidido incorporarla al procedimiento, detallan desde el periódico.

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La defensa considera que, si se pudiera demostrar que el cuerpo no estuvo en ese lugar durante los días de búsqueda, esta circunstancia afectaría a su hipótesis sobre la participación de Óscar Sanz. Sus abogadas sostienen que el vehículo del acusado estaba siendo vigilado desde el 2 de febrero y que durante ese seguimiento no fue detectado en la zona donde apareció el cadáver.

Para profundizar en esta cuestión, la defensa también ha solicitado las grabaciones de las cámaras instaladas en los arneses de los perros de la Unidad Cinológica de Castilla y León. Ahora, la petición ha sido admitida.

Las pruebas rechazadas

Sin embargo, la Audiencia de Valladolid no ha aceptado todas las solicitudes de la defensa. La Audiencia ha rechazado, entre otras, la petición para que la compañía aportara información sobre el teléfono de Esther López, incluyendo llamadas, mensajes, WhatsApp y datos de ubicación desde septiembre de 2021 hasta su desaparición. Según' El Norte de Castilla', la Audiencia considera que no consta la necesidad de esta prueba en el momento procesal actual.

También se ha rechazado solicitar a la Guardia Civil información sobre una empresa privada de drones que participó en las labores de búsqueda, ya que el instituto armado comunicó que no podía identificar al personal ajeno a la Guardia Civil que intervino en el dispositivo. Tampoco se incorporarán las grabaciones de las unidades ARS y GAR que participaron en las batidas.

El juicio por el caso Esther López se iniciará el 2 de febrero y se prolongará durante 18 días

La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valladolid, que enjuiciará la causa seguida contra Óscar S.M. por la muerte de Esther López en la localidad de Traspinedo, ha dictado el auto por el que se fijan los hechos justiciables que serán sometidos al veredicto del jurado popular y, además, para anunciar que el juicio dará comienzo el día 2 de febrero de 2027 y se prolongará durante 18 sesiones.

Así, el inicio del juicio está previsto para las 10.00 horas del 2 de febrero, fecha en la que tendrá lugar la constitución definitiva del tribunal del jurado y el comienzo de las sesiones. Está previsto que la vista continúe los días 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de febrero, así como los días 2, 3 y 8 y siguientes de marzo de 2027, dada la complejidad de la causa y el elevado volumen de prueba admitida, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los hechos, según las acusaciones

Los hechos se remontan a la noche del 12 de enero de 2022 cuando, según las acusaciones, Esther López y varios amigos, entre ellos su presunto verdugo, recorrieron distintos establecimientos hosteleros, el último el bar Castillo de Traspinedo, a partir del cual la fallecida y el acusado quedaron a solas en un momento dado en el turismo Volkswagen T-Roc propiedad de este último.

Esther manifestó entonces que no quería ir al domicilio de sus padres porque había bebido y tomado drogas y e Óscar le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, en la urbanización Parque Romeral, lo que ella aceptó. Una vez allí, siempre a juicio de la acusadora pública, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Ester se fuera andando del lugar.

El acusado, a bordo de su vehículo, la siguió entonces y a una velocidad de unos 40 Km/h la alcanzó por la espalda a nivel de las nalgas, siendo más intenso el impacto en el lado izquierdo. Sostiene que el atropello fue intencionado y con la intención de matar y que el mismo se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización 'El Romeral' de Traspinedo.

Como consecuencia del atropello, la víctima sufrió numerosas lesiones que especifica en su escrito de calificación provisional, si bien advierte de que ninguna de dichas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto.

¿La dejó agonizar?

Esther estaba viva tras el atropello y si hubiera sido atendida habría sobrevivido, mantienen las acusaciones, que sostienen que Óscar, lejos de asistirla o llamar a los servicios de urgencia, dejó que agonizara hasta morir. La causa fundamental de la muerte fue politraumatismo, asociado a hipotermia y consumo de tóxicos (alcohol y cocaína), siendo la causa de la muerte shock multifactorial.

Cuando comprobó su fallecimiento, Óscar ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta , en la ctra. VP-2303, PK 0,7/0,8, sentido Traspinedo, a la altura de una señal de tráfico de "permitido adelantar" .

El cuerpo de Esther López fue localizado en ese lugar el 5 de febrero de 2022. El día 13 de enero de 2022 sobre las 13.00 horas el acusado procedió a lavar el vehículo, mientras que posteriormente, los días día 1 de febrero de 2022 y el día 2 de abril intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo VW T-ROC, matrícula 0612-LSF que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, concluyen.