"Yo sé que este hombre es un asesino, cuento con más de una veintena de peritos con los que voy a intentar demostrarlo", ha señalado el padre de Ana Buza

'Justicia para Ana Buza': un jurado popular decidirá si su novio la asesinó atropellándola a 117 kilómetros por hora

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SevillaLa Audiencia Provincial de Sevilla acoge desde este viernes el juicio con jurado popular por la muerte de la joven Ana Buza, hallada en una cuneta en la A-4 el 7 de septiembre de 2019, cuando tenía 19 años. En la sala se dirimirán sobre lo ocurrido y cómo se produjo el fallecimiento, con tres posturas clave sobre lo ocurrido: la de la Fiscalía, que pide una condena al que entonces era novio de la joven por un delito de homicidio imprudente; la de la familia de ella, que acusa a quien era su pareja de asesinato y, subsidariamente de homicidio doloso, reclamando 20 años de cárcel al considerar que él la atropelló con el coche en el que viajaban en aquel momento; y la de la defensa del acusado, que pide la absolución argumentando que ella se tiró del vehículo en marcha cuando circulaban a 117 kilómetros por hora.

Para decidir sobre la cuestión, a priori se han dispuesto un total de ocho sesiones en las cuales el jurado podrá escuchar a hasta 55 personas, que testificarán sobre lo ocurrido y sobre los informes recabados: peritos, agentes de la Benemérita, forenses, familiares, amigos de la víctima y el acusado, la psicóloga a la que acudió la joven por cuestiones relacionadas con la conducta de quien era su pareja… Todo para tratar de resolver un caso que se remonta ya a siete años atrás.

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El padre de Ana Buza: “Yo sé que este hombre es un asesino”

Durante todo este tiempo, la familia de Ana Buza no ha dejado de luchar, insistiendo en subrayar que la joven no se quitó la vida saltando del coche, acusando a su exnovio de ser el responsable de su muerte. Tanto ha sido así que, tras lograr la reapertura del caso y la imputación de éste en julio de 2020, también han conseguido que el caso llegase a un juzgado de violencia contra la mujer.

"Yo sé que este hombre es un asesino, cuento con más de una veintena de peritos con los que voy a intentar demostrarlo, pero hasta que no sea condenado hay que respetar su presunción de inocencia. Soy buena persona, soy buen cristiano. No quiero venganza, quiero justicia por la muerte de mi hija", subrayaba Antonio Buza, padre la joven, antes de arrancar el juicio.

Pidiendo calma ante las posibles movilizaciones que puedan tener lugar a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián durante las sesiones celebradas en este procedimiento, y subrayando que no quieren “que la Audiencia Provincial se convierta en un circo”, el progenitor ha explicado que el exnovio de Ana Buza "tiene derecho a mantener la presunción de inocencia", si bien ha enfatizado que la familia, en su rol de acusación particular, cuenta con "carga probatoria" con la que buscará "probar la autoría del presunto autor" de los hechos.

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Insistiendo en la acusación de asesinato, reclaman el esclarecimiento de los hechos y justicia por lo ocurrido. El juicio, que este viernes ha comenzado con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, continuará los días 21 y 22 con la comparecencia de testigos, los días 23, 24, 25 y 28 con la declaración de los peritos y el 29 con la comparecencia del acusado.

La Fiscalía pide tres años de cárcel por un delito de homicidio imprudente

Frente a la posición de la familia, que sostiene que "ella se bajó del vehículo y después fue atropellada intencionadamente por su pareja", como "culmen de la violencia de género que sufría", reclaman 20 años de cárcel por asesinato, la Fiscalía pide tres años de prisión por un delito de homicidio imprudente.

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En el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, se relata que el acusado mantenía desde septiembre de 2018 una relación sentimental con la fallecida, precisando que, en la noche del día 6 de septiembre de 2019, la pareja se encontraba en la localidad de Lora del Río, lugar de residencia de la familia del investigado, en cuyo domicilio "tenían pensado pernoctar". Sin embargo, "tras una discusión" entre ambos, la joven "decidió que no quería dormir en Lora del Río", pidiendo al acusado que la llevara al piso de estudiantes donde habitualmente residía ella en la capital hispalense, de forma que, entre las 1:00 y las 2:00 horas del día 7 de septiembre, el encausado le pidió el coche a su padre, que montó como copiloto mientras ella se ubicaba en el asiento trasero derecho.

Una vez dejó a su padre en casa de su abuela paterna, el acusado continuó el camino para llevar a su pareja a su casa por la A-4, permaneciendo la víctima sentada en el asiento trasero derecho, "sin pasar al asiento del acompañante", según indica la Fiscalía, que añade que, “a la altura del PK 511, coincidiendo con la salida 511 hacia la localidad de Carmona, lugar donde rige una limitación de velocidad de 80 kilómetros por hora, el acusado no guardó la prudencia y diligencia requerida como conductor, pues pese a la situación de tensión y enfado existente en la pareja y al límite de velocidad indicado, prosiguió su marcha circulando a 117 kilómetros por hora".

Ello "determinó que, en un momento dado", la joven, "por razones no determinadas, cayera del vehículo en marcha, sufriendo lesiones de tal gravedad que causaron su fallecimiento".

Ahora, sobre esas “razones no determinadas” se dirime el juicio con jurado popular.

La defensa del acusado pide la absolución

Por su parte, frente a todas las acusaciones, la defensa del entonces novio de Ana Buza pide la absolución, entiendo que ella se tiró del vehículo en el que los dos viajaban aquel 7 de septiembre.