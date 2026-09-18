El Gobierno de Canarias ha pedido que se averigüe si existió algún componente de género en el asesinato de Claudia Tacoronte

Los padres de Claudia llegan a México para identificar y repatriar el cuerpo de la joven canaria asesinada tras la detención de El Trompas

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Gran CanariaEl Gobierno de Canarias ha pedido este viernes que se averigüe si existió algún componente de género en el asesinato en el estado de Morelos (México) de la estudiante grancanaria Claudia Tacoronte y que el Ministerio de Asuntos Exteriores mantenga informada a su familia.

Tras conocerse que las autoridades mexicanas detuvieron este jueves a 'El Trompas', como se conocía al presunto responsable del asesinato de la joven de 21 años, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado (CC), ha estimado que "hay que seguir haciendo acciones para concienciar a la sociedad de que la violencia hacia las mujeres no se puede permitir".

La repatriación del cuerpo de Claudia

"Creo que en Canarias y en España estamos en otra en otra dimensión, pero es verdad que los logros que tenemos hay que seguir reivindicándolos", ha referido.

Preguntada por si se prevé repatriar a Canarias el cadáver de Tacoronte, Delgado ha dicho que no dispone de información al respecto, si bien ha recordado que el Ejecutivo regional ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores "que mantenga informado de las acciones que se van realizando y de todas las relaciones que se han estado manteniendo con México para que para que se actúe en este asesinato".

La Fiscalía de Morelos ya ha anunciado que imputará al detenido por feminicidio (asesinato con agravante de desprecio de género) y pedirá para una pena máxima de 70 años de prisión.

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La llegada de la familia de Claudia y la detención de El Trompas

La detención del presunto asesino coincide con la llegada de la familia de Claudia Tacoronte a México, donde hoy van a proceder al reconocimiento del cuerpo, para su posterior repatriación a España. Durísimo momento para unos padres que hace apenas un mes despedían a su hija en ese mismo lugar.

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En busca del cuerpo de su hija, los padres de Claudia Tacoronte llegan hoy al estado de Morelos. La identificarán y la traerán de vuelta a España apenas un mes después de despedirse de ella. Cuando se cumple casi una semana del asesinato y tras cinco días siguiéndole la pista, su presunto asesino, alias El Trompas, ya ha sido detenido.

Rapado y con otra vestimenta lo encontraron bebiendo cerveza a unos 30 minutos de donde le quitó la vida a Claudia. La principal hipótesis apunta a un forcejeo. El Trompas le robó el móvil a la joven de 21 años. A las puertas de la Casa de la Cultura de Cautla, Claudia pidió auxilio y fue entonces cuando le asestó varias puñaladas en el vientre. Arrebatándole, en apenas minutos, los sueños que aun tenía por cumplir.

La atención médica no llegó a tiempo, mientras el presunto asesino huía. Finalmente, El Trompas, un delincuente reincidente en la zona que ya había estado en prisión por robo en un par de ocasiones, ha sido detenido.