La Policía llevaba tiempo detrás de él y ha conseguido detenerlo tras las denuncias y las descripciones coincidentes de las víctimas

Detenido un violador en serie que se hacía pasar por policía y por guardia civil para abordar a sus víctimas en Valencia

ValenciaLas autoridades han conseguido detener a un presunto violador en serie en Valencia tras llevar un tiempo detrás de él. De 33 años y nacionalidad argentina, asaltaba a sus víctimas de madrugada y tenía un modus operandi muy similar al del llamado ‘violador de los portales’, arrestado en abril también Valencia, como informa en el vídeo Jeroni Alvado.

Concretamente, se hacía pasar por un agente del cuerpo de la Policía o la Guardia Civil, empleando para ello la jerga policial; razón por la cual, inicialmente, sus víctimas no sospechaban de él.

Era entonces cuando aprovechaba para cachear y cometer las agresiones a las víctimas, seis mujeres de entre 19 y 28 años.

El violador en serie de Valencia cacheaba a sus víctimas y después las agredía sexualmente

Con diferentes pretextos, y siempre tras hacerse pasar por un agente de las fuerzas del orden, el acusado registraba a sus víctimas y después las agredía sexualmente mientras las amenazaba.

En su modus operandi, tras revisar la documentación de cada una, las advertía con posibles consecuencias legales si no le hacían caso, algo que llevó al extremo, siendo el caso más grave el de una víctima que ejercía la prostitución y se encontraba en situación irregular en España.

A ella la citó en un portal ubicado en el barrio valenciano de Trinitat, la amenazó de muerte y la violó. Minutos después, el hombre le robó su ropa interior y su teléfono móvil, según informa l 'Levante-EMV'.

Detenido gracias a la denuncia y la descripción de las víctimas

Fueron las denuncias de las propias víctimas y la descripción facilitada del agresor, –coincidente en cada caso al señalar a un hombre que empleaba jerga policial antes de asaltarlas–, las que permitieron a las autoridades dar con el presunto violador en serie.

Tras identificarlo y detenerlo, está acusado de seis delitos de agresión sexual, usurpación de funciones públicas y robo con violencia. Según la investigación, las agresiones sexuales se habrían producido entre el 15 y el 18 de agosto, cuando asaltó a las víctimas: cuatro mujeres españolas, una boliviana y una italiana.