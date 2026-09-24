En palabras de la propia cantante, los nuevos temas nacen "de la pura gratitud" hacia sus seguidores por la manera en la que recibieron su último álbum

Taylor Swift dice adiós a su era burlesque: su nueva canción, ‘Patient Zero’, llega el 25 de septiembre

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Casi tres meses después de su sonada boda, Taylor Swift 'resucita' una de sus etapas musicales. La cantante estadounidense ha anunciado por sorpresa 'The Life of a Showgirl: The Encore', una nueva edición de su 12º álbum de estudio que incorpora cuatro canciones inéditas y que llegará este viernes, 25 de septiembre, casi un año después del lanzamiento del disco original. La cuenta atrás ya ha empezado.

El anuncio se produjo este pasado miércoles, 23 de septiembre, apenas unas horas después de que la compositora hubiese confirmado que publicaría 'Patient Zero', un nuevo sencillo que verá la luz también este viernes.

Sin embargo, no se trata solo del lanzamiento de un sencillo. Se trata de un proyecto mayor: una ampliación de 'The Life of a Showgirl' que eleva de 12 a 16 el número de canciones del álbum.

La propia artista ha explicado que estos cuatro temas nacieron después del extraordinario recibimiento que tuvo el disco original.

Swift viajó a Suecia junto a Max Martin y Shellback, los dos productores y compositores con los que trabajó en gran parte de 'The Life of a Showgirl', con la intención inicial de celebrar el éxito conseguido. Sin embargo, acabaron regresando al estudio y componiendo nuevas canciones.

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"Hace aproximadamente un año hicisteis algo inconcebible. Algo que me dejó completamente alucinada… Disteis a 'The Life of a Showgirl' la primera semana más grande de la historia para un álbum", ha explicado Swift al anunciar la nueva edición.

Según ha narrado, aquel viaje a Suecia pretendía ser una oportunidad para celebrar y asimilar todo lo ocurrido. Pero tener un estudio cerca cambió los planes: decidieron escribir canciones.

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El resultado son cuatro temas nuevos que, en palabras de la propia cantante, nacen "de la pura gratitud" hacia sus seguidores por la manera en la que recibieron y celebraron el álbum.

Cuatro canciones nuevas

De este modo, 'The Life of a Showgirl: The Encore' mantiene las 12 canciones de la edición original y añade cuatro composiciones que ocupan los puestos 13 a 16.

La primera es 'Patient Zero', la canción que Swift había anunciado apenas un día antes y que ha servido como adelanto de toda esta nueva operación musical.

A ella se suman 'Cleveland!', 'Pink Clouding' y 'Babylon'. Los cuatro temas aparecen ya en las plataformas digitales como la continuación del álbum original.

Apple Music, de hecho, presenta la nueva edición dividida en dos discos: el primero conserva las 12 canciones de 'The Life of a Showgirl' y el segundo reúne las cuatro novedades.

Entre los nuevos títulos destaca 'Cleveland!', que ha llamado la atención por su posible conexión con Travis Kelce, marido de Swift. Kelce nació en Westlake, Ohio, y creció en Cleveland Heights, por lo que el nombre de la canción remite a la ciudad y al entorno de origen del jugador de la NFL.

Algunos medios estadounidenses han interpretado este título como un posible guiño personal al matrimonio de la cantante.