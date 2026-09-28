Ambas han sido ingresadas en el centro de salud mental de la Fundació Hospitalàries de Martorell.

Detenida y acusada de incendiar la casa de sus vecinos en Húercar-Overa, en Almería: la familia estaba dentro

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Una mujer, de 59 años, y su hija de 21, que vivían en Cabrera d'Anoia con el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de las dos mujeres, de 75 años y médico homeópata, han sido ingresadas en el centro de salud mental de la Fundació Hospitalàries de Martorell, según ha adelantado El Periódico de Cataluña.

Las mujeres casi no salían de casa desde el covid, solo lo hacían de vez en cuando y solo de noche para recoger paquetes o bolsas de supermercado entregadas a domicilio. La investigación iniciada por el consistorio reveló que el hombre encontrado fallecido, de unos 75 años, hacía "mucho tiempo" que no realizaba sus periódicas consultas médicas.

Los vecinos, extrañados por esta circunstancia, y por el lamentable estado de suciedad, ratas en torno a la vivienda y un coche en estado de abandono, llamaron a los Mossos, porque nadie contestaba al llamar a la puerta. Finalmente, los Mossos, ante la negativa de ambas a abrir la puerta de la casa forzaron la entrada y encontraron un cuerpo en descomposición. La policía autonómica encontró el cadáver postrado en un sofá y cubierto con una manta.

En la inspección del cuerpo y del lugar, no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales. Las mujeres fueron enviadas a una institución sanitaria, donde se analizará su estado y se verá cuál es el tratamiento al que deberán someterse.