La basura amontonada hizo investigar la casa en la que la madre y la hija convivían con el cadáver del médico

Hallan parte del cadáver de un hombre que llevaba al menos dos años muerto en su casa de Barcelona: su mujer y su hija convivían con los restos y no salían desde la pandemia

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BarcelonaLa basura acumulada y un coche en estado de abandono llevaron al Ayuntamiento de Cabrera d'Anoia (Barcelona) a investigar qué podía suceder en la casa en la que los Mossos han descubierto el cadáver del médico Albert Soler, fallecido en su domicilio desde hace dos años. Junto a su cadáver, su mujer, de 59 años, y su hija, de 22 años, han estado conviviendo durante los dos años que llevaba muerto el doctor.

Según han podido conocer medios locales como 'El Caso', la mujer y la hija de este hombre explicaban a los Mossos que Albert Soler "murió de forma natural hace dos años, después de la pandemia, al dejar de medicarse —se desconoce qué enfermedad tenía, pero sí se sabe que se había convertido en "experto" en homeopatía, una rama de la pseudomedicina—". Tras su fallecimiento, las dos mujeres no supieron qué hacer, ni a quién comunicarlo. Por eso, la mujer y la hija del fallecido decidieron que la mejor idea era "tapar al hombre, en el mismo sofá, con una manta", recogen desde 'El Caso'.

El hallazgo del cuerpo sin vida

La acumulación de basura, el estado de abandono del coche y la falta de suministro de agua han sido las "circunstancias llamativas" notificadas por los vecinos que hicieron que el gobierno municipal comenzara a indagar qué ocurría en la vivienda situada en la urbanización Can Formiga de Cabrera, según ha explicado el teniente de alcalde de este municipio, Salustiano Monteagudo.

Según su relato, las mujeres que vivían en esta casa salían del domicilio muy de vez en cuando y solo de noche para recoger paquetes o bolsas de supermercado entregadas a domicilio.

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La investigación iniciada por el consistorio reveló que el hombre encontrado fallecido, de unos 75 años, hacía "mucho tiempo" que no realizaba sus periódicas consultas médicas.

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Un cadáver cubierto con una manta

Los servicios municipales llamaron entonces al domicilio y allí alguien levantó el teléfono y lo colgó acto seguido, lo que llevó al consistorio a poner la situación en manos de los Mossos.

Según ha explicado Monteagudo, la policía autonómica encontró el cadáver postrado en un sofá y cubierto con una manta.

De acuerdo con fuentes de los Mossos, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, lo que apunta a un fallecimiento por causas naturales hace unos dos años, aproximadamente.

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El testimonio de los vecinos

Una vecina de la misma urbanización, Manolita, ha añadido que la basura que se amontonaba atraía a los gatos, lo que le dificultaba dormir por las noches.

Asimismo, en alguna ocasión se puso en contacto con la mujer del fallecido para reclamarle que fuera a recoger los paquetes de comida que le dejaban en la puerta.

Manolita ha definido al hombre fallecido como "un señor" con el que apenas había cruzado "cuatro palabras" en alguna ocasión. Aunque era consciente de que hacía mucho tiempo que no le veía, nunca preguntó a su vecina por su ausencia y se ha quedado "helada" al conocer lo sucedido, ha indicado.

También ha asegurado que el coche del hombre fallecido se encontraba "desde hace años" aparcado en el mismo lugar.