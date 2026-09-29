La joven madrileña se ha graduado del doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Marketing con un expediente sobresaliente

Cómo lograr todo dieces y un nueve en selectividad: Lidia y un plan de estudio que habría que copiar

Compartir







La Universidad Rey Juan Carlos ha celebrado este martes en su Campus de Vicálvaro la entrega de premios de la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa (FCEE) 2026. En el evento, Lidia González Cuadra, con 22 años, ha sido reconocida como la estudiante con mejor expediente académico de dicha facultad.

La joven madrileña se graduó en el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Marketing el pasado mes de junio con un expediente sobresaliente. Su truco, según revela a la web de 'Informativos Telecinco', es la "constancia y confianza en uno mismo".

Desde los 17 años, Lidia soñaba con estudiar esta carrera en la universidad. Cuando empezó Bachillerato sabía que quería estudiar ADE porque la veía como "una carrera que me iba a dar conocimientos transversales a los diferentes departamentos que tiene una empresa". En este sentido, apostó por un doble grado para diferenciarse, eligiendo Marketing gracias a un tema en la asignatura de Economía que le "encantó". "Creo que he aprendido mucho y que me puede abrir muchas puertas", explica.

PUEDE INTERESARTE Así ha conseguido Julia Cejudo convertirse en la notaria más joven de toda España: los consejos de esta joven de 23 años para prepararse una oposición

Los trucos de Lidia para sacar buenas notas

Durante cinco años seguidos, Lidia ha recibido la Beca de Excelencia de la Comunidad de Madrid. Primero, por su nota en la entonces EBAU, donde obtuvo una calificación de 13,8 sobre 14. Después, por sus notas medias en los primeros cuatro años de carrera. Ahora, Lidia pone punto y final a esta etapa universitaria con un 9,4 de nota media y 15 matrículas de honor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque Lidia reconoce ser muy autoexigente consigo misma, al ser preguntada por sus altas calificaciones explica que "no hace falta ser superinteligente para sacar buenas notas". Según ella, lo primordial es "querer sacarlas y esforzarte para ello y organizar bien el tiempo que tienes para estudiar".

Para ello recomienda organizarse cada día o cada semana según lo que se tenga que hacer y "concentrarte 100 % el tiempo que vayas a estudiar, aunque sea poco", además de descansar "unos minutos" entre horas horas para que el tiempo que se dedica al estudio sea efectivo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Preguntada por si suele estudiar por la noche, González explica que no lo ha hecho nunca porque necesita dormir "para que me salga bien un examen".

Su futuro tras dar el salto al mundo laboral

Lidia asegura que siente mucha satisfacción al ver que su esfuerzo ha sido reconocido: "Lo que más ilusión me ha hecho de recibirlo ha sido ver la felicidad de mi familia y amigos al contárselo y escuchar que están orgullosos de mí".

Ahora que su paso por la universidad ha concluido, Lidia ha dado el salto al mundo laboral. Aún así, también se ha planteado si estudiar algún máster, "pero como todavía no tengo claro 100 % cuál va a ser mi camino, creo que de momento voy a esperar, porque no quiero hacerlo por hacer", comenta. "Cuando lo haga, quiero que sea porque de verdad siento que necesito y me apetece especializarme en algo concreto".