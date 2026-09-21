Gonzalo Barquilla 21 SEP 2026 - 19:09h.

Paco y Nuria, la pareja con la que vivía Álex Navarro, se ha trasladado al centro de Ronda: Rocío y Antonio volvieron a La Dehesa

Un bate de béisbol enterrado y la dura convivencia de Alejandro Navarro con el matrimonio detenido por su desaparición

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Los cuatro detenidos por la desaparición de Alejandro Navarro Ríos, el joven de 25 años cuyo rastro se perdió en Ronda en mayo de 2024, han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial. Paco, Nuria, Rocío y Antonio continúan investigados por un presunto delito de homicidio o asesinato, mientras la Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas y analiza los indicios obtenidos durante los últimos registros del pasado 16 de septiembre.

Según ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco', Paco y Nuria, el matrimonio con el que convivía Alejandro y a quienes llamaba sus 'titos', se habrían trasladado al centro de Ronda con la madre de uno de ellos, cerca de la Fuente de los Ocho Caños, en lugar de regresar a su domicilio en el barrio de La Dehesa. Mientras, Rocío, la hermana de Paco, y Antonio, su pareja, sí que han regresado al bloque en el que viven, cerca de donde residían los otros dos arrestados.

La familia biológica de Alejandro asegura a este medio que se les ha retirado la documentación a los cuatro investigados y no pueden salir de Ronda. Todos ellos tienen que comparecer cada 15 días en sede judicial. Su puesta en libertad habría causado "indignación incluso entre la Policía", afirma el entorno. La situación ha generado un fuerte malestar en la zona, donde estos días se mantiene la tensión.

Los agentes no han encontrado restos del joven en la casa donde vivía

La investigación está lejos de cerrarse. Los agentes continúan analizando las pistas y las declaraciones reunidas durante las diligencias, mientras la causa permanece bajo secreto de sumario. Podrían aparecer nuevos testigos. Por ahora no se han producido nuevas detenciones, aunque se ha llegado a barajar esa posibilidad en función de cómo avancen las pesquisas.

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La UDEV registró el pasado miércoles tanto la vivienda de Paco y Nuria como la de Rocío y Antonio. En la vivienda de los primeros investigados, ubicada en el número 10 de la calle Jimera de Líbar, donde Alejandro vivió alrededor de siete años, en un bajo situado en una planta inferior a la de donde reside su madre, se localizaron diversas pertenencias del joven y un bate de béisbol que podría estar o no relacionado con los hechos. La familia subraya que finalmente no se encontraron restos biológicos en el patio trasero del domicilio, como se llegó a plantear inicialmente: "Álex no está ahí. Ni parte de él ni nada".

En ese espacio, Paco y Nuria aseguraron que habían enterrado a un perro después de que la familia de Álex les preguntara por unas obras en las que se fijaron diversos vecinos. Por ello se decidió registrar el patio con una miniexcavadora. Pero los resultados no han sido positivos.

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Diversos allegados del desaparecido denuncian también que dormía en una estructura construida en mitad del patio que presentaba unas condiciones peores que las de un calabozo. Su madre ha llegado a sugerir que no salió de aquella vivienda con vida, aunque hasta ahora no se ha podido determinar si fue así.

Los agentes de la UDEV también se desplazaron a una calle cercana, donde residen Rocío y Antonio, y llevaron a cabo otro registro en su casa que concluyó también sin resultados positivos. La familia de Álex se ha desplazado este lunes hasta esa vivienda y ha podido conversar con los investigados. Según explican desde el entorno del joven, estos han subrayado que son inocentes, pese a que la investigación mantiene el foco sobre ellos.

Más de dos años sin localizar a Alejandro

El rastro de Álex se perdió entre el 4 y el 5 de mayo de 2024. El joven había vivido con su madre en el mismo bloque de la calle Jimera de Líbar antes de trasladarse a la primera planta con Paco y Nuria, con quienes mantenía una relación de confianza y a los que llamaba 'titos'.

La familia sostiene que la convivencia de Alejandro con la pareja acabó deteriorándose hasta estar marcada por los malos tratos. El joven pudo sufrir agresiones cuando no conseguía suficiente dinero con sus trabajos o tocando la flauta por Ronda. A ello se suma que desapareció sin documentación ni dinero, mientras su teléfono quedó en la vivienda.

Sus allegados han rechazado desde el principio que se marchara voluntariamente y han mantenido la sospecha de que pudo haber sufrido una agresión mortal y que sus restos fueran ocultados en el entorno de la casa u otro lugar cercano.

Desde entonces, distintas búsquedas han intentado localizarlo. El pasado marzo, la Policía Nacional rastreó zonas próximas al Punto Limpio de La Dehesa, la barriada de La Dehesa y un área de pinar. Se recurrió a tractores y perros especializados, pero no se halló ninguna pista. La plataforma Adonay también ha participado durante estos años en batidas junto a la familia y reclama una mayor investigación.

El silencio se ha instaurado en la barriada de La Dehesa. Los cuatro investigados, que no superarían los 40 años de edad, excepto Antonio, siguen a la espera de que concluyan las pesquisas. Mientras, los seres queridos de Álex quieren que se levante el secreto de sumario para analizar todos los detalles con su equipo de abogados y obtener respuestas firmes sobre lo ocurrido. El recuerdo del joven sigue muy presente.