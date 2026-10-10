Redacción Andalucía 10 OCT 2026 - 11:09h.

El dueño del local fue arrestado por un presunto delito de receptación de productos adquiridos fuera de los canales oficiales

En el comercio, la Policía halló cantidad de quesos e ibéricos almacenados sin garantías sanitarias ni facturas de su procedencia

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MálagaEl dueño de un negocio en el que estaba de dependienta una niña de 13 años fue detenido por tener quesos y embutidos de dudoso origen en Málaga capital, según publicó el 'Diario Sur' con información del caso.

Agentes de la Policía Local acudieron a inspeccionar un establecimiento de alimentación el 7 de octubre, ubicado en el distrito Carretera de Cádiz de la ciudad, después de recibir una alerta ciudadana.

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Tal y como detalla el citado medio, se encontraron detrás del mostrador a una menor de edad, hija de los propietarios del comercio. Estos se personaron para atender a los policías, que registraron el interior del local.

Productos lácteos y cárnicos sin garantías sanitarias

En una habitación, localizaron cantidad de productos lácteos y cárnicos que no tenían garantías sanitarias, ya que no estaban refrigerados ni almacenados en las condiciones adecuadas para su buena conservación.

Concretamente, hallaron casi 200 cuñas de queso y más de 100 blísteres de salchichón, chorizo, cecina o jamón, entre otros alimentos. Entre todo, alcanzan en el mercado más de 2.000 euros.

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Adquiridos por canales no oficiales

Los dueños del negocio no aportaron las facturas de la compra legal de esa mercancía y presuntamente admitieron que las habían obtenido a través de personas que operan fuera de los canales oficiales de venta, a un menor precio.

Aunque los agentes comprobaron que los productos eran como los que se comercializan en supermercados próximos a la tienda inspeccionada, no pudieron confirmar si procedían de ellos.

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En cualquier caso, el gerente del establecimiento fue arrestado por un presunto delito de receptación, mientras que la mujer fue investigada por su presunta implicación en los hechos.