El juzgado ha acordado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto autor del asesinato de su expareja

El asesino de Biansi Nadieska la chantajeaba para volver a casa y no aceptaba su decisión de romper la relación

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BilbaoEl titular de la sección 10 de instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao ha acordado la tarde de este sábado el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto autor del asesinato de su expareja, Biansi Naideska, fallecida tras ser acuchillada el jueves en Bilbao.

Fuentes judiciales han confirmado que el juzgado, en funciones de guardia, ha tomado esta decisión en el marco de un procedimiento abierto por hechos que "pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio y quebrantamiento de medida cautelar", sin perjuicio de que dicha calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción de la causa en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Bilbao, órgano competente para continuar con este procedimiento.

Tenía una orden de alejamiento

Las fuentes han explicado que en el momento de los hechos el varón tenía en vigor una prohibición de aproximación a menos de 300 metros de su expareja y de comunicación con ella por cualquier medio acordadas el 26 de diciembre de 2025, en el marco de unas diligencias abiertas por un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Bilbao por delitos de maltrato y amenazas.

Los hechos sucedieron en torno a las 20:00 horas del jueves en una vivienda de la calle Marcelino Oreja en la zona de Indautxu de Bilbao, en la que el hombre, de 47 años, presuntamente acuchilló a la mujer, de 34 años, con la que había mantenido una relación sentimental.

La víctima falleció horas después de la agresión en el Hospital de Cruces debido a la gravedad de las heridas infligidas.

En la vivienda se encontraban en el momento de la agresión los hijos pequeños de la mujer, de 4 y 6 años de edad.

El presunto agresor había mantenido una relación sentimental con la víctima y actualmente tenía una orden de alejamiento vigente, aunque convivía con ella.

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Tanto la mujer asesinada como su expareja contaban con antecedentes por violencia de género y violencia doméstica, y existían denuncias contra el presunto agresor.

Se trata de la primera mujer asesinada a manos de su pareja o expareja en 2026 en Euskadi.

Con la confirmación de este caso se elevan a 50 las mujeres asesinadas España en lo que va de año por violencia de género, y a 1.391 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.