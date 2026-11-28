Asun Chamoso 28 NOV 2026 - 18:44h.

Un estudio de la UB ha identificado por primera vez en humanos un atajo entre el tálamo auditivo y la amígdala

La investigación podría ayudar a entender su relación con la ansiedad y la vulnerabilidad a determinados trastornos psiquiátricos

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BarcelonaPoco se sabe sobre cómo el cerebro humano responde con rapidez frente a sonidos amenazantes. Un estudio de la Universidad de Barcelona ha identificado por primera vez en humanos una vía cerebral auditiva directa que podría participar en las respuestas inmediatas frente a gritos o alarmas acústicas.

La vía auditiva conectaría directamente el tálamo auditivo, una estructura que recibe y procesa inicialmente la información sonora, con la amígdala, una región cerebral clave para valorar la relevancia emocional de los estímulos y activar respuestas rápidas frente a posibles amenazas. Esta conexión permitiría que una parte de la información llegara a la amígdala sin tener que pasar primero por la corteza cerebral, donde el sonido se analiza de forma más detallada y elaborada.

Se trata de una vía subcortical que se había descrito en otros animales, como roedores o gatos, lo que, según los investigadores, sugiere que los humanos podríamos compartir un mecanismo ancestral, conservado a lo largo de la evolución, que favorecería la rápida detección de estímulos relevantes para la supervivencia.

Datos anatómicos y funcionales del atajo cerebral

La investigación ha dado lugar a tres trabajos que aportan evidencias complementarias sobre este "atajo" cerebral, desde el punto de vista tanto anatómico como funcional. La primera pieza de esta investigación fue la identificación de esta vía que conecta el tálamo auditivo y la amígdala, a partir de lo que ya se conocía en animales y del análisis de datos avanzados de neuroimagen de doscientos participantes en el Proyecto Conectoma Humano, una iniciativa internacional para cartografiar las conexiones estructurales y funcionales del cerebro humano.

"Los resultados muestran que una mayor densidad de fibras nerviosas en esta vía se asocia con niveles más elevados de miedo y con una mejor capacidad de percepción auditiva. En cambio, la vía auditiva cortical clásica se asocia con el rendimiento auditivo, pero no con medidas emocionales, lo que refuerza la posible especificidad funcional de la vía subcortical", destaca Emmanouela Kosteletou (UB-UBneuro), primera autora del artículo, en el que también han colaborado investigadores del Laboratorio de Neuroanatomía Quirúrgica de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB y del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

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En un segundo trabajo, los investigadores estudiaron con mayor detalle la posible función de esta vía. En concreto, analizaron si podía ser especialmente sensible a sonidos con una modulación de amplitud rápida, es decir, con cambios rápidos en la intensidad del sonido a lo largo del tiempo, una característica acústica que estudios previos habían relacionado con señales de alarma, como los gritos o las alarmas acústicas del día a día. "Para estudiarlo, utilizamos sonidos emocionales, pero manipulando su modulación de amplitud: en unos era rápida, y en otros, lenta. Esto nos permitía comparar directamente la respuesta del cerebro frente a sonidos con el mismo contenido emocional, pero con características temporales distintas", subraya Martina T. Cinca, investigadora de la UB y UBneuro y primera autora de este trabajo, en el que también han participado los investigadores del mismo equipo Jordi Costa y Carles Escera, miembros también del Instituto de Investigación Sant Joan de Déu.

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Los investigadores observaron que los sonidos de amenaza que presentaban una modulación de amplitud rápida provocaban respuestas neuronales y autónomas especialmente rápidas y que, además, la respuesta de la amígdala frente a estos estímulos estaba relacionada con la densidad de fibras de la conexión directa entre el tálamo auditivo y la amígdala.

Por último, en el trabajo, y en colaboración con investigadores del Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL), el equipo amplió el foco y elaboró un mapa más exhaustivo de las conexiones directas entre distintos núcleos del tálamo y la amígdala, de nuevo a partir de lo que se conoce en otras especies animales. "Esto sugiere que no habría un único “atajo neuronal” en humanos, sino todo un conjunto de vías con funciones y sensibilidades diferentes, algunas probablemente relacionadas con el procesamiento de distintos tipos de información sensorial, que podrían participar de forma diferente en el procesamiento emocional", subraya Kosteletou, también primera autora de este trabajo.

Identificar marcadores de vulnerabilidad

Los resultados de estos trabajos podrían tener implicaciones para comprender mejor los trastornos de ansiedad y la vulnerabilidad a determinados trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia. "Estas vías conectan directamente estructuras implicadas en el procesamiento sensorial y emocional; por tanto, alteraciones en su funcionamiento podrían contribuir a explicar por qué algunas personas procesan de manera diferente determinados estímulos o señales de amenaza", destaca Judith Domínguez, de la Facultad de Psicología y del Instituto de Neurociencias de la UB (UBneuro), que ha liderado la investigación. Y añade: "A más largo plazo, entender mejor cómo funcionan estas vías, cómo varían entre personas y qué ocurre cuando su funcionamiento se altera podría ayudarnos a comprender mejor los mecanismos cerebrales que contribuyen a estos trastornos y, eventualmente, a identificar nuevos marcadores de vulnerabilidad".