Manuel Pimentel Málaga, 28 NOV 2026 - 20:00h.

Laveta y el enólogo Samuel Párraga se alían para dar otro uso al roble francés de una barrica en la que reposó vino durante décadas

Las gafas se hacen a mano en Málaga, llevan lentes Zeiss Signature y se venden por 250 euros.

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En una barrica de roble francés de la bodega de Samuel Párraga, en Coín (Málaga), reposó un vino natural durante décadas. Ahora, la madera de esa barrica se ha utilizado para fabricar unas gafas de sol de autor que hacen a mano en un taller malagueño.

La idea ha surgido de la colaboración entre la firma Laveta Eyewear y el viticultor malagueño Samuel Párraga. Para hacer la montura, el taller aprovecha las duelas, las tablas curvas que forman las paredes de la barrica. "Es el mismo roble que estuvo en contacto con el vino durante la crianza" indican dede el taller, que, al trabajarlo, deja a la vista la veta, el color y la textura que tenía la madera al salir de la bodega.

"El proyecto conecta dos formas de entender el trabajo artesanal que comparten una misma mirada hacia la materia prima, el tiempo y la singularidad", señalan en una nota de prensa.

Laveta es una firma malagueña que diseña y fabrica gafas de autor desde 2012 mediante procesos artesanales y Párraga, un joven enólogo y viticultor natural de Colmenar, reconocido a nivel internacional. Desde 2018, Samuel desarrolla un proyecto que se ha consolidado como una de las voces innovadoras del vino natural en Andalucía, sin sulfitos añadidos ni filtrados.

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Pieza de diseño

El elemento diferencial de esta colaboración está en el origen de su material. La montura se elabora con madera de roble francés recuperada de una barrica que acogió durante décadas un vino natural de Samuel Párraga. Una materia prima vinculada directamente a la historia del vino y a su proceso de crianza que encuentra ahora una nueva función, lejos de la bodega, sin perder su identidad.

La elaboración de las monturas conserva ese vínculo con el vino también en sus acabados: los vinos de Samuel Párraga se incorporan a la mezcla de productos utilizada para tratar la madera, dejando en la gafa terminada un suave aroma a vino que refuerza la conexión entre la pieza y su origen.

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Llevar la madera de la barrica a la montura exigió varias pruebas. El taller ha optado por un diseño de líneas geométricas que deja a la vista las vetas y los distintos tonos del roble, mientras los detalles de latón recuerdan a los remaches de las barricas. Las lentes de las gafas son Zeiss Signature.

Vino en el acabado

Además, el taller incorporó el vino a la mezcla con la que trata el roble de manera que, al terminar el proceso, queda un ligero aroma a vino en la montura.

Manolo Triviño, fundador del taller, lleva desde 2012 diseñando y fabricando gafas de forma artesanal en Málaga. Párraga puso en marcha su proyecto vitivinícola en 2018 en el municipio malagueño de Coín, donde elabora vinos naturales con métodos de mínima intervención, sin filtrarlos ni añadir sulfitos.

Estas gafas de madera de barrica se ofrecen a la venta a través de la web del taller, por un precio de 250 euros. La firma prevé llevarlas también a algunos establecimientos especializados en vino y a restaurantes que sirven los de Párraga.