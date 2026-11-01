El policía nacional Iván Romano, confirmado como víctima mortal del accidente de Urda

Iván Romano Ramos, vecino de la localidad alcalareña de 42 años, se encuentra entre los fallecidos

Última hora del accidente de tren en Urda: el Gobierno aprobará el martes las ayudas por el accidente

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UrdaLa alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez Contreras, ha confirmado que el agente de Policía Nacional Iván Romano Ramos, vecino de la localidad alcalareña de 42 años, se encuentra entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido este pasado miércoles, 28 de octubre, que por el momento se ha cobrado la vida de 69 personas.

Tal y como ha trasladado el Consistorio en sus canales oficiales, consultados por Europa Press, han mostrado su "profundo pesar" y han trasladado su "más sincero pésame" y "todo nuestro cariño" a los allegados de la víctima, "a quienes acompañamos en estos momentos de inmenso dolor". El hombre acababa de ser padre.

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"Hacemos extensivas nuestras condolencias a las familias de todas las personas fallecidas, así como nuestros deseos de fuerza y una pronta recuperación a las personas heridas. Alcalá de Guadaíra se une a su dolor y permanece a su lado. Descanse en paz", han concluido.

Andalucía ya registra 16 fallecidos en el accidente ferroviario

Andalucía contabiliza ya 16 fallecidos en el grave accidente ferroviario registrado el pasado miércoles, 28 de octubre, en la localidad toledana de Urda, en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo. El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos, en unos convoyes en los que viajaban un total de 538 personas.

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Según la información recopilada por Europa Press, entre los fallecidos se encuentra la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social durante los gobiernos del PP, Fátima Báñez. La exministra, de 59 años, viajaba en uno de los asientos del tren de Iryo, que fue embestido por un AVE de Renfe. Ambos convoyes habían partido de Madrid y se dirigían a Sevilla, donde Báñez tenía previsto participar en un acto empresarial organizado por la patronal andaluza.

Entre las víctimas también figura el padre del actor sevillano César Vicente, conocido por sus papeles en películas como 'Dolor y gloria', de 'Pedro Almodóvar', y 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez. Asimismo, los sevillanos Francisco Vázquez y Curro Vázquez, hijo y hermano, respectivamente, de Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado, han confirmado la muerte de Antonio en el accidente ferroviario.

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Uno de los dos agentes de la Guardia Civil sevillanos que permanecían desaparecidos tras el accidente, José Manuel Chacón, de 31 años, también se encuentra entre las víctimas del siniestro. El agente, que llevaba cinco años en servicio, estaba destinado en la Unidad Técnica de Policía Judicial, en Madrid, y se desplazaba a la capital andaluza.