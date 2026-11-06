Alberto Rosa 06 NOV 2026 - 16:24h.

La Archicofradía de La Purísima denuncia el asalto al templo y el robo de las joyas de su imagen titular.

Ven en directo por el móvil cómo tres ladrones entran en su casa de Santa María, en Ourense: se llevaron dinero, joyas y hasta la consola de su hijo

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El Santuario de la Purísima de Mazarrón, en Murcia, ha amanecido este viernes con la puerta del coro abierta y la cerradura reventada. Un pintor que trabajaba allí lo ha descubierto y puesto en conocimiento de los responsables de la Archicofradía.

Al entrar, comprobaron que los amigos de lo ajeno habían llegado hasta el camarín de la Virgen y que la imagen ya no tenía sus joyas. Tal y como informa el diario ‘La Verdad’, todo apunta a que el robo se produjo en la tarde-noche del jueves.

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El Ayuntamiento de Mazarrón ha informado en sus redes sociales de lo sucedido y ha señalado que “el alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, y el concejal de Cultura, Jorge Duran González, visitaron el santuario junto al párroco, Juan José Torreglosa para conocer de primera mano los daños ocasionados y trasladar su apoyo y solidaridad ante estos hechos".

El Consistorio "condena la sustracción de las joyas, las azucenas y el corazón de la imagen de la Purísima, así como de varias piezas pertenecientes a la Virgen del Cisne", detallaron, al tiempo que mostraron la "cercanía a la Archicofradía de la Purísima y a todos los vecinos que sienten como propio este patrimonio histórico, cultural y devocional".

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"Condenamos con absoluta rotundidad unos hechos que van mucho más allá del daño material y que suponen una grave ofensa a los sentimientos, las creencias y la devoción de numerosos mazarroneros", han insistido desde el equipo de Gobierno de Campillo.

Desde la Corporación ha incidido en que "el patrimonio religioso y cultural de Mazarrón forma parte de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad colectiva. Atentar contra él es atentar contra una parte de todos los mazarroneros".

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Las autoridades que investigan el hurto “han recogido huellas y muestras para tratar de identificar a los autores.” Confiamos en que los hechos se esclarezcan lo antes posible y que las piezas sustraídas puedan recuperarse y regresar de vuelta al santuario", concluyeron desde el Ayuntamiento.