Emara, la mujer que mató a su padre a puñaladas e intentó asesinar a su madre en Librilla en junio de 2024 ha quedado absuelta, pero irá a un centro psiquiátrico

Muere un hombre y una mujer resulta gravemente herida tras ser acuchillados por su hija en Murcia

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Emara, la mujer que mató a su padre a puñaladas e intentó asesinar a su madre en Librilla en junio de 2024 ha quedado absuelta de ambos delitos debido a la grave enfermedad mental que padecía cuando cometió los ataques, ha adelantado La Opinión de Murcia.

Así lo ha determinado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, que, pese a considerar acreditada que la mujer fue la autora de los hechos, ha acordado imponerle dos medidas de internamiento en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, en Alicante, cuyos límites máximos suman 35 años, un mes y 15 días.

La sentencia, fechada este jueves, 12 de noviembre, recoge el veredicto unánime de los nueve integrantes del jurado popular, que declararon probado que la acusada cometió un asesinato consumado, el de su padre, Emilio, y otro en grado de tentativa, el de su madre, María Nicolasa. Sin embargo, también determinaron que actuó durante un brote psicótico que anuló completamente su capacidad para comprender lo que estaba haciendo y controlar sus actos.

La resolución establece una medida de seguridad con una duración máxima de 22 años y seis meses por el asesinato de su padre, además de otra de 13 años, un mes y 15 días por el intento de asesinato de su madre. Estos periodos son límites máximos, no condenas de obligado cumplimiento, y podrán revisarse en función de la evolución de su estado de salud.

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La vida de Emara, la mujer que mató a cuchilladas a su padre de 66 años y dejó herida muy grave a su madre, que finalmente logró salvar su vida en Librilla (Murcia), ha estado marcada siempre por la esquizofrenia. Su entorno conocía sus problemas de salud mental, pero también que no seguía el tratamiento indicado. A pesar de negarse a entrar en un centro psiquiátrico, lo hizo hasta que se escapó.

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El padre era el único que lograba ponerla firme

Cuenta Jorge García Badía en el diario El Español que los padres de Emara le llegaron a comprar una vivienda cerca de la suya para que tuviera su espacio y, al mismo tiempo, poder controlarla. Su padre, Emilio Pagán, era al único que hacía caso y la ponía firme.

La madre mantenía con Emara una relación más próxima y estaba encima de su enfermedad mental. Cuentan los allegados que les pedía que le avisaran si experimentaba un brote y gritaba o chillaba.

La vida que llevaba sola en la casa que le compraron no parecía la mejor para su trastorno ya que abusaba de las bebidas con cafeína y con cola, por eso terminó trayéndosela de nuevo al domicilio familiar para que durmiera con ellos.

La joven no aceptaba su enfermedad ni quería someterse a tratamiento

El trastorno de Emara era doble ya que la joven no aceptaba su enfermedad ni se quería someter a ningún tratamiento ni internamiento, Los problemas con su padre respondían a que era él el encargado de su vigilancia médica y de llevarla a los médicos y especialistas.

El relato de la tarde en la que ocurrieron los hechos es estremecedor. Cuenta una camarera del bar en el que entró Emara que la mujer estaba completamente ida, con la vista perdida y que pidió un café que se bebió de un golpe a pesar de que aún estaba muy caliente. Se despidió, pero antes lanzó una frase que resultó ser premonitoria: "Hoy va a pasar algo".

Las horas posteriores fueron de horror y sangre. Emara, de madrugada y armada con un gran cuchillo, entró en el dormitorio de sus padres y los apuñaló salvajemente. Él murió como consecuencia de las brutales puñaladas que recibió, mientras que la madre fue hospitalizada.

La intervención de un joven de 16 años permitió salvar la vida de la madre

De todo ello hay un testigo singular, un menor de 16 años que escuchó los gritos y golpes y llamó al 112. Eran las dos y cinco de la madrugada y estaba junto a un grupo de amigos en un banco próximo. Los investigadores están convencidos de que su intervención evitó que la mujer también hubiese acabado muerta.

Porque su llamada permitió la rápida llegada de una patrulla de la Guardia Civil en el momento en que Emara perseguía cuchillo en mano a su madre para matarla. Los agentes lograron taponar las graves heridas de la madre que fue trasladada a un hospital de Murcia.