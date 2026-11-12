Puente ha señalado que seguirá militando en el partido y ayudándole, pero no en las instituciones

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El exministro Óscar Puente ha vuelto a descalificar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamándole "mentiroso" y "amigo de narco" por cuestionar su salida del Ministerio de Transportes tras la tragedia ferroviaria de Urda, Toledo, en la que perdieron la vida 69 personas.

Feijóo expresó en una reciente entrevista' que Óscar Puente no dimitió por empatía hacia las víctimas, sino porque las encuestas pronosticaban una debacle del PSOE, y subrayó que, en todo caso, el exministro sigue siendo diputado y miembro de la Diputación Permanente.

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En respuesta a las palabras de Feijóo, Puente ha escrito en un mensaje en redes sociales que "es un ejercicio inútil pedir al amigo del narco elegancia con quien se va", y que pedir a Feijóo que "al menos no mienta es más inútil aún". "Espero que a este individuo de nula moral los ciudadanos le pongan en su sitio el 29-N", ha remachado. Junto con el mensaje, Puente ha adjuntado la resolución de la Junta Electoral Provincial de Valladolid en la que se aceptaba la renuncia de Puente como cabeza de lista del PSOE por esa provincia.

No obstante, el exministro de Transportes sigue desempeñando su función como diputado ya que tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, no podría ser sustituido. Se mantiene entonces como miembro suplente de la Diputación Permanente durante las tres semanas restantes de legislatura. Precisamente, Puente ha acudido este jueves al Congreso pero para hacerse "un chequeo médico", como él mismo ha confesado a los periodistas en el patio del Congreso.

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Seguirá militando en el PSOE

Al ser preguntado sobre por qué no ha renunciado a su acta de diputado, el exministro ha explicado que, "en circunstancias normales", daría el testigo al siguiente de la lista del PSOE por Valladolid pero, al quedar únicamente "20 días" para las elecciones y en su posición como suplente de la Diputación Permanente, no iba a dejar al partido "con una persona menos".

Óscar Puente ha subrayado que considera que ha hecho lo que debía y ha incidido en que seguirá siendo militante del PSOE y continuará ayudando al partido "desde otro ángulo, desde el rinconcito" que le toque, pero no en las instituciones: "Creo que es bastante entendible. Ya he renunciado a la candidatura; yo creo que se me pueden pedir pocas cosas más".

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Por último, y preguntado por el hecho de que la oposición no se crea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no conociera de antemano su dimisión, Puente ha respondido que "la oposición siempre piensa mal, pero casi nunca acierta".