Según el sindicato policial Jupol, “la Policía no es que deba, es que está obligada a intervenir y restablecer el orden público”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordena a la Policía que no se vuelva a usar gas pimienta contra los manifestantes

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Las cargas policiales registradas este miércoles durante la jornada de huelga general dejaron algunas imágenes de gran violencia. Especialmente duras fueron las vividas en el centro de Madrid y otros puntos del país como Barcelona y Alicante.

Denuncias de los sindicatos por la brutalidad policial

Uno de los episodios más tensos se vivió en la capital, donde la Policía empleó porras y esprais lacrimógenos para desalojar a las personas que se manifestaban con motivo de la huelga general por la vivienda. Entre los afectados, un joven denunciaba, con el rostro visiblemente afectado por los gases lacrimógenos, que “me han empujado entre tres policías y otro me ha echado”. Otro manifestante relataba que los agentes “han empezado a soltar pelotas de goma, lacrimógenos”.

La intervención ha sido calificada por distintos sindicatos como un caso de violencia policial, al tiempo que han anunciado la adopción de medidas legales. Frente a estas críticas, desde Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, defienden la actuación de los agentes y justifican el uso de los medios antidisturbios empleados durante la jornada.

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Su portavoz nacional, Ibón Domínguez, sostiene que la actuación policial era obligada para recuperar la normalidad. “La Policía no es que deba, es que está obligada a intervenir y restablecer el orden público”, afirma. Además, defiende el empleo de gases lacrimógenos al considerar que “el uso del gas lacrimógeno es el medio menos coercitivo de los que dispone la Policía Nacional”.

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Los momentos de tensión se repitieron también a primera hora de la tarde, cuando los agentes detuvieron a un manifestante e intentaron dispersar a quienes habían logrado que varios establecimientos bajaran sus persianas.

En Alicante, la actuación policial se centró en los piquetes que cortaron las carreteras de acceso a la universidad. Una situación que también fue criticada desde Jupol. “Los piquetes, como su nombre indica, deben ser primeramente informativos. Lo que no pueden hacer en ningún caso es ocupar la vía pública”, señaló Domínguez.

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Escenas similares se registraron en Castellón, donde la Policía intervino ante el bloqueo de la entrada a unos grandes almacenes, que finalmente optaron por cerrar sus puertas ante la imposibilidad de continuar con su actividad.