Las lluvias serán abundantes el fin de semana, con temperaturas propias para la época y máximas de 25ºC en Mediterráneo

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El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas mantendrá el tiempo otoñal durante los próximos días, con lluvias más abundantes en Galicia y el entorno del Sistema Central, y más débiles y dispersas en el área mediterránea y los archipiélagos, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Las temperaturas seguirán siendo suaves para mediados de noviembre, por lo que la nieve quedará limitada a cotas muy altas, a partir de unos 2.000 a 2.200 metros.

Del Campo ha señalado que este viernes continuará la inestabilidad atmosférica y lloverá en buena parte del territorio. La excepción estará en el área mediterránea, aunque en el norte de Cataluña podrán registrarse algunos chubascos.

¿Qué se espera durante el fin de semana?

Las lluvias más abundantes se darán en Galicia y en la costa cantábrica, mientras que el viento soplará con intensidad en el este de la Península y en Baleares. Las temperaturas variarán poco y, si acaso, serán algo más bajas en el nordeste. El ambiente será suave, con máximas que podrán superar los 25°C en puntos del sureste peninsular, como Alicante o Murcia.

De cara al fin de semana, el portavoz de AEMET ha avanzado que el sábado será una jornada lluviosa en buena parte de la Península, salvo en el tercio oriental. Se esperan precipitaciones localmente fuertes y persistentes en Andalucía occidental y central, y lluvias también abundantes en Galicia, el entorno del Sistema Central y los Pirineos.

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Será, además, una jornada ventosa, con rachas muy fuertes en la costa gallega por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y seguirán siendo templadas para la época. Solo habrá heladas en las cumbres de los Pirineos.

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Las lluvias seguirán el domingo, aunque podrían quedar más acotadas al norte y al centro peninsular que en días previos. De acuerdo con Del Campo, serán especialmente abundantes en Galicia, donde, además de alcanzar intensidad fuerte, podrán ir acompañadas de tormenta y serán persistentes.

También habrá vientos fuertes en amplias zonas del norte y este de la Península y pocos cambios en las temperaturas, con un posible ligero descenso en el tercio norte y el área mediterránea.

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Más lluvias para la próxima semana

El lunes llegarán nuevos frentes asociados a borrascas atlánticas que dejarán lluvias en la mayor parte de la Península. Las precipitaciones volverán a ser menos probables en el área mediterránea, aunque también podrá llover en esa zona y registrarse algunas precipitaciones dispersas en Baleares.

En cambio, las lluvias serán abundantes en el oeste de Galicia y en torno al Sistema Central, sobre todo en el norte de Cáceres y el sur de Ávila, con una cota de nieve alta, situada entre los 2.000 y los 2.300 metros, al igual que en días previos.

La llegada de aire templado favorecerá un nuevo ascenso de las temperaturas. Las máximas rondarán los 20°C en el Cantábrico y se situarán entre los 23 y los 25°C en el área mediterránea.

El portavoz de AEMET ha destacado que las madrugadas serán especialmente suaves, con mínimas superiores a 8 y 10°C en todo el país, valores en muchos casos entre 3 y 5°C superiores a los normales para esta época del año. Asimismo, soplarán vientos intensos, localmente muy fuertes en zonas del norte y del este de la Península y en Baleares.

El martes será una jornada muy similar en cuanto a las zonas afectadas por las lluvias y el viento. Las temperaturas subirán algo más, salvo en el noroeste peninsular, donde bajarán.

Durante los días siguientes seguirá lloviendo en los tercios norte y oeste de la Península y, de forma más dispersa, también podrá hacerlo en otras zonas, aunque sin llegar las precipitaciones al área mediterránea.

Las temperaturas continuarán altas para la época durante buena parte de la semana, con más de 25 °C en puntos del Mediterráneo y sin heladas nocturnas. De cara a la recta final de la semana, podrían bajar.

En Canarias, el portavoz de AEMET ha indicado que predominará el tiempo estable durante los próximos días, aunque entre el viernes y el domingo podrán registrarse algunas precipitaciones dispersas en las islas más montañosas. Durante el fin de semana las temperaturas no experimentarán cambios y subirán en los días siguientes.