Katia Araujo murió luego de presuntamente atragantarse mientras participaba en un juego de comida

Un vecino, llamado Cristian Rodríguez, contó que escuchó los gritos de auxilio de las personas que estaban en el lugar

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La muerte de Katia Araujo en San Cristóbal ha conmocionado al país. La joven participaba en un juego de comida que se ha viralizado en TikTok e Instagram. Según informa 'Hoy', esta dinámica combina el juego tradicional de piedra, papel y tijeras con las competencias de comer a toda velocidad.

Katia Araujo murió luego de presuntamente atragantarse mientras participaba en un juego de comida. Un vecino, llamado Cristian Rodríguez, contó que escuchó los gritos de auxilio de las personas que estaban en el lugar.

“Lo que tengo entendido es que estaba jugando con comida, a ver quién se la comía más rápido, y ella se atragantó. Las personas que estaban ahí comenzaron a gritar ‘auxilio’. Luego los vecinos escuchamos los gritos y un vecino llamado Cristian, en su camioneta, la llevó al hospital, pero ya ella estaba sin vida porque no supieron darle los primeros auxilios ni nadie”, explicó.

Rodríguez aseguró que, cuando escuchó los gritos, no imaginó que se trataba de la joven sino que pensaba que se trataba de alguna persona mayor.

¿En qué consiste el juego viral?

El juego consiste en que dos o más personas se enfrentan en rondas de piedra, papel o tijera. Quien pierde debe correr hacia un lugar previamente acordado, mientras quien gana comienza a comer los alimentos colocados sobre una mesa.

En los vídeos que ya circulan en redes sociales se ve a los jóvenes con diferentes tipos de comidas y bebidas y compiten por terminar de ingerir la mayor cantidad posible en el menos tiempo.

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En el juego de piedra, papel y tijeras se usan una de estas tres figuras:

Piedra : se representa con el puño cerrado y vence a la tijera.

: se representa con el puño cerrado y vence a la tijera. Papel : se representa con la mano extendida y vence a la piedra.

: se representa con la mano extendida y vence a la piedra. Tijera: se representa con los dedos índice y mayor en forma de V y vence al papel.

Cuando ambos jugadores muestran la misma figura, se produce un empate y deben repetir la ronda. En el reto viral, el resultado determina quién tiene la ventaja para comenzar a comer, mientras el otro participante debe desplazarse hasta el punto acordado.

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¿Cómo actuar ante un atragantamiento?

Ante una emergencia por atragantamiento, saber cómo actuar puede salvar una vida. Si una persona no puede hablar, respirar ni toser, podría tener una obstrucción grave de las vías respiratorias. Lo más recomendable es usar la maniobra de Heimlich siempre que la persona esté consciente y ahogándose.

Para hacerla, hay que colocarse detrás de la persona, rodear su cintura con los brazos y cerrar un puño. Después, colocar el lado del pulgar del puño por encima del ombligo y por debajo de las costillas. Por último, hay que sujetar el puño con la otra mano y realiza movimientos rápidos hacia adentro y hacia arriba.

Repite la secuencia de cinco golpes en la espalda y cinco compresiones abdominales hasta que expulse o llegue la ayuda de emergencia.