La exalcaldesa de Barcelona ha vuelto a la primera línea política como candidata a las próximas elecciones del 29 de noviembre del Frente Amplio

Los estudios de Ada Colau y su trayectoria antes de llegar a la política: su formación y cuánto cobra

Compartir







La cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha devuelto a Ada Colau al primer plano de la actualidad política.

La exalcaldesa de Barcelona, que llevaba dos años alejada de los cargos institucionales, vuelve a la primera línea como candidata del Frente Amplio, la coalición integrada por Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns.

Sin embargo, su candidatura no solo ha reavivado el interés por su trayectoria política que la llevó a convertirse en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Barcelona. También por su vida personal y familiar.

La infancia de Ada Colau y la separación de sus padres

Colau creció en el barrio del Guinardó, en Barcelona. Y aunque fue hija única de sus padres en común, terminó formando parte de una familia numerosa después de que ambos rehiciesen sus vidas.

PUEDE INTERESARTE Óscar Puente dice que entiende que Ada Colau le pida su dimisión pero no acepta que lo haga Núñez Feijóo

Sus padres, Ramón Colau Rami y Agustina Ballano, conocida como Tina, se separaron cuando ella tenía apenas tres años. La ruptura supuso un antes y un después en su infancia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La familia se había trasladado a Madrid por motivos laborales de su padre, pero, tras la separación, Ada regresó a Barcelona junto a su madre, mientras que Ramón permaneció en la capital. La distancia afectó durante un tiempo la relación entre ambos, aunque su padre intentaba mantener el contacto a través de cartas, dibujos y libros que le enviaba.

La situación económica familiar tampoco fue siempre sencilla. En una entrevista concedida en 2018 al programa 'Por el principio', de la Cadena SER, explicó que atravesaron una etapa financiera muy complicada, hasta el punto de tener que recurrir a otros familiares para salir adelante.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"No había ni para comer y se tenía que pedir ayuda a alguien de la familia", recordó al hablar de aquellos años. También contó que tuvieron que vender su vivienda por debajo de su valor.

La separación de sus progenitores hizo que su familia creciera con la llegada de nuevos hermanos. Por parte materna tiene tres hermanas, Lucía y las gemelas Alicia y Clara.

Por parte paterna tiene otros dos hermanos que vivían en Madrid. En una entrevista con 'Catalunya Ràdio' aseveró: "Soy hija única de mi padre y de mi madre, pero tengo un montón de hermanos y hermanas".

Por aquel entonces la política ya empezó a formar parte de su vida. Su madre la llevaba a manifestaciones para reivindicar que la escuela Àngels Garriga, en la que estudiaba, se integrase en la red pública. Movilizaciones sociales que comenzaron a formar parte de su entorno mucho antes de que ella se convirtiese en activista.

Su historia de amor con Adrià Alemany y una separación después de 15 años

En el terreno sentimental, su relación más conocida ha sido la que mantuvo con Adrià Alemany, economista y activista vinculado también al movimiento por el derecho a la vivienda.

Se conocieron en el entorno del activismo social y compartieron durante aproximadamente 15 años un proyecto de vida en común.

Juntos tuvieron dos hijos. Luca, que nació en 2011, y Gael, que llegó al mundo en 2017, cuando Colau ya era alcaldesa de Barcelona. La política ha procurado mantener a los pequeños al margen de la exposición pública y ha sido discreta a la hora de compartir imágenes o detalles sobre ellos.

La pareja decidió separarse en 2022, aunque la noticia no trascendió hasta marzo de 2025. Fue la propia Colau quien confirmó la ruptura y explicó que ambos habían conseguido mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos.

Ese mismo año explicó que había abandonado el piso de alquiler en Barcelona que compartía con su expareja porque no podía asumir por sí sola el coste del alquiler con un único salario y dos hijos. Después pasó a compartir vivienda con un familiar.

Su bisexualidad

Años antes, en diciembre de 2017, durante su participación en 'Sálvame Deluxe', en Telecinco, la entonces alcaldesa confesó que era bisexual y habló sobre una relación sentimental que había mantenido con una mujer italiana durante su juventud.

Se llamaba Elena y fue una relación de aproximadamente dos años, durante la etapa en la que Colau tenía alrededor de 20 años y vivía en Italia. "Es la única vez que me he enamorado de una mujer. Fue una relación larga y muy importante, de dos años", contó en el espacio de Mediaset.

Seis años después manifestó en el programa 'Hora 25': "Yo, como mujer bisexual, reivindico la bandera LGTBI como la que más y mejor me representa".

Desde su última ruptura no se la conoce pareja.