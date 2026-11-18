Raquel Noya Pontevedra, 18 NOV 2026 - 06:30h.

Zapata y Noe llevan doce años casados y en apenas nueve meses han pasado de no tener mascotas a compartir su vida con dos perros

Se trata de dos perros ya muy mayores que esperaban una oportunidad en la perrera de A Madroa de Vigo: "Nos les faltará cariño", admiten

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Hay decisiones que nos cambian la vida y otras que, además, cambian la forma de entenderla. A José Antonio Arantón Zapata y a su pareja, Noe, les bastaron dos adopciones para descubrirlo. Después de doce años de matrimonio, decidieron incorporar un perro a su hogar. Siendo pareja no tenían experiencia con animales y, de hecho, Zapata reconoce que nunca había sentido especial predilección por ellos. Sin embargo, nueve meses después de la llegada de Roi, un precioso podenco de siete años, regresaron a la perrera de A Madroa, en Vigo, para adoptar a Ola, una perra incluso un poco mayor.

Ahora son cuatro en casa y no pueden estar más felices. "Fue la mejor decisión que hemos tomado en los doce años que llevamos casados", asegura Zapata, que reconoce que su manera de ver a los animales ha cambiado por completo.

El primero en llegar fue Roi. Hace nueve meses, la pareja decidió darle una oportunidad a este podenco de color canela y blanco que esperaba una familia en el refugio municipal vigués. La convivencia superó todas sus expectativas. "La experiencia con Roi fue tan buena que decidimos adoptar a Ola", cuenta Zapata.

No necesitaron mucho más para convencerse. Hace unas tres semanas quisieron aumentar la manada así que volvieron a A Madroa. Allí se fijaron en una perra de nueve años que necesitaba salir del refugio y con quien Roi parecía entenderse muy bien. Ola se convirtió así en el nuevo miembro de la familia y, de paso, protagonizó un reencuentro muy especial con su viejo compañero en las instalaciones de la perrera.

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"Si con Roi hemos acertado, con Ola nos hemos coronado", bromea Zapata. La adaptación ha sido muy positiva. Cuando llegó a su nuevo hogar, Ola temblaba de miedo, pero poco a poco ha ido ganando confianza. Ahora está más tranquila, se ha acostumbrado a la casa e incluso su pelo ha cambiado: "Lo tiene mucho más brillante".

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Dos perros mayores que esperaban una oportunidad

La pareja tenía claro que quería ofrecer un hogar a animales que lo necesitaban. Los perros mayores suelen tener más dificultades para encontrar adoptantes, porque muchas personas se decantan por cachorros o animales más jóvenes. Roi y Ola tuvieron que esperar, pero ahora disfrutan de una vida muy diferente.

Zapata reconoce que en A Madroa reciben buenos cuidados y que los trabajadores del centro hacen todo lo posible por atenderlos. Sin embargo, hay algo que un refugio no puede sustituir: el calor de una familia. "Son perros a los que se les nota que necesitan cariño. El tiempo que les quede no les va a faltar", afirma.

Y es que, desde que llegaron a casa, los dos animales han llenado de momentos especiales la vida de la pareja. "Te dan tanta paz, tranquilidad, cariño y amor que no hay palabras suficientes para expresarlo", explica. También destaca esos pequeños gestos cotidianos que terminan convirtiéndose en los más importantes: "Te dan las gracias con la mirada".

La convivencia entre los dos perros también está siendo muy buena. "Se equilibran mutuamente", cuenta Zapata, que considera que ambos han encontrado en el otro un compañero con el que compartir esta nueva etapa.

"No sabes si el favor se lo haces tú a ellos o ellos a ti"

La transformación de Zapata ha sido una de las grandes sorpresas de esta historia. Antes de convivir con Roi y Ola, admite que no entendía demasiado el vínculo que algunas personas desarrollaban con sus mascotas. Incluso le parecía excesivamente "infantil" la manera en la que algunos propietarios trataban a sus animales.

Hoy su opinión es radicalmente distinta. "Es muy satisfactorio. Esos momentos que ellos te dan son únicos", asegura. También reconoce que adoptar implica asumir una responsabilidad importante: son dos miembros más de la familia y necesitan cuidados, atención y tiempo. Pero tiene claro que todo compensa.

La pareja vive en un piso de Vigo, aunque Zapata bromea con que, si dispusieran de más terreno, probablemente acabarían teniendo muchos más perros: "Siempre digo que seríamos el típico matrimonio que luego sale en las noticias por convivir con decenas de animales".

De momento, Roi y Ola son suficientes para haber cambiado su día a día. "Nos hemos convertido en una familia feliz", resume. Y deja una reflexión que explica mejor que ninguna otra el giro que ha dado su vida: "Fortalecen tanto tu vida que no sabes si el favor se lo haces tú a ellos o ellos a ti".

A Madroa, un refugio con cada vez menos animales esperando una familia

Las historias de Roi y Ola forman parte de una evolución positiva en el refugio municipal de A Madroa, que está viendo cómo sus instalaciones se van vaciando gracias al incremento de las adopciones y a una menor llegada de animales abandonados.

Uno de los ejemplos más recientes es el de Cin, un perro de 13 años que, después de pasar buena parte de su vida en el centro, ha encontrado por fin una familia. Su adopción ha sido celebrada por los trabajadores del refugio, donde actualmente quedan menos de 60 perros y una cantidad similar de gatos, según los datos facilitados por el centro.

"Hay menos abandonos, menos cría irregular y más adopciones que nunca", explica Irene, administrativa de A Madroa. Solo en el último mes con datos disponibles, 32 animales encontraron un hogar: 23 gatos y nueve perros.

El descenso contrasta con épocas anteriores, cuando el refugio llegó a ocupar sus 300 plazas disponibles. A las adopciones se suman las campañas de esterilización de gatos y las iniciativas de voluntariado, como los paseos solidarios con los perros que todavía esperan una familia.

Mientras tanto, Roi y Ola disfrutan ya de la suya. Dos perros adultos que dejaron atrás la perrera y una pareja que descubrió que adoptar no solo cambia la vida de quien espera un hogar. También puede cambiar, y de qué manera, la de quien se lo ofrece.