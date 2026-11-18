Manuel Pimentel Jaén, 18 NOV 2026 - 07:30h.

El centro imparte la Lengua de Signos Española como asignatura a todo el alumnado para lograr que los niños oyentes se comuniquen con sus compañeros sordos desde pequeños

El proyecto surgió para garantizar que todo el alumnado con diversidades auditivas accediera al sistema educativo en igualdad de condiciones

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El CEIP Cándido Nogales de Jaén lleva 25 años siendo un referente en inclusión. En este centro educativo, la Lengua de Signos Española (LSE) no es un taller puntual ni un recurso de apoyo, sino una asignatura más. Bajo el proyecto 'Manos que cuentan', trata de construir un entorno donde todos hablen el mismo idioma: No solo los alumnos sordos, también los oyentes.

Lo que diferencia a este proyecto de otras iniciativas es la continuidad, el alcance y la normalización. Y es que, según explica al 'ABC' la coordinadora de LSE es que no plantean la lengua de signos como un apoyo puntual, sino como una herramienta de aprendizaje, convivencia y cultura para el 100% de la comunidad educativa.

De esta forma, la asignatura de lengua de signos es una más entre todas las que se imparten en el colegio. Se imparte en todos los cursos desde Infantil a Primaria. En Primaria, dentro de Lengua castellana y Literatura hasta cuarto curso. Después, en 5º y 6º ya es una asignatura independiente y calificable.

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Una demanda que cubre una necesidad

El proyecto está dirigido a todos los alumnos con diversidad funcional auditiva, ya sea hipoacusia o sordera de distintos grados y también a toda la comunidad educativa. Para ello, el centro cuenta con dos maestras especialistas en Audición y Lenguaje tituladas como Intérprete de LSE.

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La acogida del proyecto ha sido muy buena desde el principio. De hecho, los alumnos piden más sesiones porque una hora a la semana les parece poco.

Principio de igualdad

Según la coordinadora, la idea surgió desde el principio de igualdad de oportunidades. También de la necesidad de atender de forma individualizada al alumnado con diversidad funcional auditiva dentro y fuera del aula. El objetivo es garantizar una inclusión real en la sociedad.

En la provincia de Jaén, el programa cubría la necesidad de que el alumnado sordo tuviera sistemas de comunicación y trabajo adecuados para poder acceder al sistema educativo en igualdad de condiciones y desenvolverse de forma autónoma.

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El reto de crear la asignatura desde cero

López reconoce que el mayor reto para crear la asignatura fue organizarlo todo desde cero. Elaborar materiales, programar y organizar el currículum sin que esté incluido en los módulos de Séneca (la aplicación informática de la Consejería de Educación) ni que hubiera material oficial relacionado con la nueva normativa. Por eso, explica, utilizaron como base la estructura del currículum de inglés asociado con Lengua Castellana y lo fueron adaptando a la lengua de signos.

En el día a día, la inclusión es real y natural y el alumnado con diversidades auditivas no está aislado. Están en las mismas aulas y llevan el mismo ritmo que los demás compañeros oyentes. De esta forma, niños sordos y oyentes crecen, aprenden y se relacionan juntos con total normalidad.

Recursos y formación

Para que el proyecto funcione, el centro necesita recursos profesionales y materiales. El tutor con LSE imparte las áreas en el aula de forma simultánea en lengua oral y signos y la maestra de Pedagogía Terapéutica con LSE se encarga de las adaptaciones curriculares.

Por su parte, el maestro de Audición y Lenguaje con LSE trabaja el desarrollo del lenguaje y la comunicación. En cuanto a los materiales, el centro cuenta con equipos de Frecuencia Modulada, tablets y diferentes recursos multimedia.

Pero la mayoría de los materiales son de creación propia. Pictogramas, imágenes, señalizaciones o esquemas de 'Visual Thinking' que acompañan y aclaran los textos.

Además, aunque no todos los profesores están obligados a dominar la LSE, sí se promueve y facilita que todo el claustro se forme en ella.

25 años de logros

Durante estos 25 años, este colegio de Jaén ha acompañado a generaciones de alumnos. Algunos antiguos estudiantes han llegado a la universidad, han accedido al mundo laboral y han alcanzado una vida autónoma. Algo que para López, demuestra que la inclusión es posible si se construye desde el día a día.

El desafío que afrontan ahora es continuar ofreciendo una educación accesible y de calidad, para lo cual, necesitan tiempo, recursos y apoyos.

Y es que el objetivo no se queda solo en enseñar lengua de signos., sino en conseguir un colegio donde la diversidad forme parte del día a día y donde nadie se sienta fuera de lugar.