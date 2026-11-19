Aragón vuelve a elegir 13 diputados el 29 de noviembre: siete en Zaragoza y tres en cada una de las otras dos provincias

Cuántos diputados elige Andalucía en las elecciones generales y cómo se reparten por provincias

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Un vecino de Alcañiz y otro del barrio zaragozano de Delicias meterán el 29 de noviembre la misma papeleta en la misma clase de urna. Sin embargo, en la elección de un diputado el primero cuenta bastante más que el segundo. Así funciona el sistema electoral español en una comunidad donde la provincia más poblada concentra casi tres de cada cuatro electores, pero elige poco más de la mitad de los diputados.

El decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, aprobado el 5 de octubre, asigna a Zaragoza 7 diputados y a Huesca y Teruel 3 cada una. En total, Aragón elige 13 de los 350 escaños del Congreso, los mismos que en 2023. El mapa nacional solo ha cambiado en dos circunscripciones, Cádiz y Madrid, y ninguna de ellas es aragonesa.

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La razón de este equilibrio está en la ley electoral. “A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados”. Solo después “los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias” según su población. Ese suelo de dos escaños por provincia explica que Teruel, con muchos menos habitantes que Zaragoza, tenga el mismo número de diputados que Huesca.

En el Senado no hay diferencias entre provincias. “En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal”, así que Aragón elige 12 por votación directa.

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Lo que pesa cada papeleta

Para las autonómicas de febrero, el censo de residentes en Aragón era de 991.892 personas. De ellas, 725.472 votaban en Zaragoza, 165.991 en Huesca y 100.429 en Teruel. Si se reparten esos censos entre los escaños que elige cada provincia, a Teruel le corresponde un diputado por cada 33.500 electores, más o menos. En Huesca son unos 55.300 por escaño. En Zaragoza, unos 103.600, es decir, algo más del triple que en Teruel.

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La otra cara de las circunscripciones pequeñas es lo caro que resulta entrar en ellas. Con solo tres escaños, en Huesca y en Teruel compiten de verdad dos o tres candidaturas, y un partido puede quedarse fuera con porcentajes que en Zaragoza le darían un diputado.

Así votaron en 2023

En las generales del 23 de julio de 2023, Zaragoza repartió sus siete diputados así: 3 para el PP, con 185.613 votos y el 36,05%; 2 para el PSOE, con 158.517 votos y el 30,79%; 1 para Vox, con el 15,33%, y 1 para Sumar Aragón, con el 13,45%. En Huesca, el PP ganó 2 escaños con el 38,70% de los votos y el PSOE 1 con el 33,89%. Vox, con el 12,80%, y Sumar, con el 11,57%, se quedaron sin diputado.

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Teruel fue la provincia con más movimiento. En 2019, Teruel Existe había logrado un diputado y dos senadores. Cuatro años después, el PP obtuvo 2 escaños con 26.495 votos, el 35,10%, y el PSOE 1 con 22.048, el 29,21%. Teruel Existe se quedó en el 14,96% y perdió su representación en el Congreso, por delante de Vox, que obtuvo el 13,11%. La participación en la provincia fue del 75,17%.

Sumadas las tres provincias, Aragón envió al Congreso 7 diputados del PP, 4 del PSOE, 1 de Vox y 1 de Sumar.

El precedente de febrero

Las autonómicas del 8 de febrero de 2026 cambiaron el tablero. El PP se quedó en 26 escaños y el PSOE pasó de 23 a 18” Vox duplicó su grupo, de siete a 14 diputados. Chunta Aragonesista creció de tres a seis y Teruel Existe bajó a 2. Izquierda Unida conservó su escaño, mientras Podemos y el PAR se quedaron fuera.

Para el 29N se han presentado 12 candidaturas al Congreso en Zaragoza, 11 en Huesca y 10 en Teruel. La izquierda aragonesa se ha reordenado. CHA encabeza en Zaragoza una coalición con Izquierda Unida y Movimiento Sumar. En Teruel, en cambio, solo se presenta al Senado, para no dividir el voto progresista. Su presidente, Jorge Pueyo, dijo que lo hacía para “actuar con generosidad y responsabilidad, y no por interés partidista”. Teruel Existe vuelve a apostar por Tomás Guitarte, que ya fue diputado en 2019, como cabeza de lista al Congreso.

Con tres diputados en juego y la papeleta que más pesa del mapa aragonés, Teruel vuelve a ser la circunscripción donde un puñado de votos decide quién se sienta en Madrid.