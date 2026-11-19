La actriz Morgan Fairchild, conocida por interpretar a la madre de Chandler Bing en 'Friends', aterriza en OnlyFans a sus 76 años

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El mundo de la interpretación y el de OnlyFans vuelven a unirse una vez más. Tras la llegada de varios actores y actrices conocidos a la plataforma de adultos en busca de nuevas oportunidades, la última en unirse a la red social azul ha sido la actriz Morgan Fairchild. Conocida por interpretar a Nora Bing, la madre de Chandler en la serie 'Friends', la actriz ha decidido dar un nuevo paso en su carrera y abrirse una cuenta en OnlyFans.

A sus 76 años, la intérprete se suma así a la lista de rostros conocidos que han apostado por esta plataforma, aunque ha dejado claro que no publicará contenido de carácter sexual.

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La llegada de Morgan Fairchild a OnlyFans

A través de un comunicado emitido a la revista estadounidense 'People', la que fuese madre de Matthew Perry en la icónica serie de los 90 ha explicado qué le ha llevado a tomar esta decisión y a probar suerte en la red social de adultos.

"Voy a publicar fotos y vídeos. Y antes de que nadie pregunte... no, ¡no será contenido de ese tipo!", ha querido recalcar la actriz de 76 años a la revista 'People'.

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"Principalmente, seré yo haciendo el tonto y hablando de cualquier cosa que se me pase por la cabeza. Mucha gente me conoce por mis personajes, por mi ropa y mis peinados voluminosos. Pero puede que no sepan lo mucho que me apasiona la ciencia o lo mucho que mi hermana consigue hacerme reír. Y me encantaría compartir más de eso", detalla Morgan Fairchild.

Por su parte, su representante, Andy Bachman, ha defendido la propuesta que le hizo a la actriz y se ha mostrado totalmente convencido de que la llegada de Morgan Fairchild a la red social de adultos será todo un éxito: "Hollywood tiende a medir la relevancia de una estrella por lo que ha hecho últimamente. Los seguidores no... y Morgan lleva décadas construyendo una comunidad de admiradores que todavía quiere saber de ella".

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"Por eso hemos entrado en OnlyFans. Porque la plataforma le ofrece la oportunidad de conectar directamente con esas personas, bajo sus propias condiciones", explica el representante de la actriz a la revista que se ha encargado de dar la noticia.

La trayectoria y la vida sentimental de Morgan Fairchild

Fairchild cuenta con una larga trayectoria en televisión y cine. Ha participado en 84 películas y 76 series, entre las que destacan 'Falcon Crest' y 'Flamingo Road'.

También es recordada por su aparición en 'Friends', donde interpretó a Nora Bing, la madre del personaje de Chandler. Además, en 1982 fue reconocida por la revista 'Harper’s Bazaar' como una de las mujeres más bellas del mundo.

La actriz también fue uno de los rostros más populares de Hollywood durante los años 80 y protagonizó varios romances con personajes conocidos. Entre ellos figura el senador John Kerry, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2004, y el famoso presentador Johnny Carson.

En el terreno sentimental, Fairchild se casó con Jack Calmes en 1967, aunque el matrimonio terminó seis años después. Más tarde, en 1986, comenzó una relación con el productor Mark Seiler, con quien estuvo durante 36 años. Ambos decidieron no casarse porque, según explicó la actriz en una entrevista, no lo consideraban necesario.

Seiler falleció en 2023 debido al Parkinson y a complicaciones relacionadas con el coronavirus. Desde entonces, Fairchild ha continuado con su vida profesional, publica contenido en sus redes sociales y ha participado en varios podcast.