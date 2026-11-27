El nivel de "riesgo básico" es el más bajo de los cuatro establecidos en la escala de valoración del riesgo para víctimas de violencia machista

Un hombre mata a su expareja tras apuñalarla delante de sus hijos en Bilbao: la víctima ha fallecido en el hospital

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La mujer de 34 años presuntamente asesinada en Bilbao por su expareja, un hombre de 47 años ya detenido, había sido catalogada por la Ertzaintza con un nivel de "riesgo básico", mientras que sobre él había en vigor una orden de alejamiento sobre la víctima. Ambos compartían la vivienda en la que se produjo la agresión y contaban con antecedentes por incidentes anteriores relacionados con violencia de género y violencia doméstica, según fuentes de la investigación.

En el domicilio se encontraban los dos hijos pequeños de la mujer

El nivel de "riesgo básico" es el más bajo de los cuatro establecidos en la escala de valoración del riesgo para víctimas de violencia machista, según ha explicado la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Según ha indicado Elgarresta, la información de la que dispone Emakunde señala que la Ertzaintza había realizado una evaluación del riesgo de la víctima y había concluido que este era "básico", una categoría que implica una baja probabilidad de que se produzcan nuevos incidentes violentos.

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La responsable de Emakunde también ha confirmado que en el domicilio se encontraban los dos hijos pequeños de la mujer cuando se produjo el apuñalamiento. Asimismo, ha condenado el crimen y ha expresado su apoyo al entorno de la víctima, además de animar a la ciudadanía a participar en las concentraciones de repulsa convocadas por este asesinato.

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Los hechos salieron a la luz después de que una mujer se personara en una comisaría para alertar de un altercado en una vivienda. Cuando los agentes acudieron al domicilio encontraron a la víctima tendida en el suelo con varias heridas de arma blanca en el pecho. En el lugar también se encontraba el presunto agresor.

Los policías inmovilizaron al presunto agresor y fueron a atender a la mujer, que se encontraba semiinconsciente y en una postura que indicaba que trataba de protegerse. Cuando los agentes la movieron y dieron la vuelta comprobaron que tenía varios cortes profundos en el pecho.

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La víctima, todavía consciente, fue trasladada por una ambulancia al hospital de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia), donde finalmente falleció debido a las graves heridas sufridas.

En un primer momento, los dos niños que se encontraban en la vivienda quedaron al cuidado de una vecina hasta que actuaron los servicios sociales y la Fiscalía.

Primera mujer asesinada a manos de su pareja o expareja en 2026 en Euskadi

La Policía Nacional, según este cuerpo, traspasó el atestado del caso a la Ertzaintza, que detuvo al presunto agresor y lo trasladó inicialmente al bilbaíno hospital de Basurto ya que presentaban alguna herida.

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han indicado que el detenido permanece esta mañana en dependencias policiales en espera de ser puesto a disposición judicial. En las primeras horas de este viernes, agentes de la Ertzaintza continúan investigando en la vivienda en la que se produjeron los hechos, cuyo portal de acceso permanece acordonado.

Se trata de la primera mujer asesinada a manos de su pareja o expareja en 2026 en Euskadi, donde entre enero y octubre se han registrado 6.646 casos de violencia contra las mujeres, un 11,23 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Este crimen eleva a 50 el número de mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de año y a 1.390 desde 2003. El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 40 en 2026 y a 550 desde 2013.