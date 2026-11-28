Biansi Nadieska, de nacionalidad española, tenía una hija y un hijo menores de edad, de 4 y 6 años, que se encontraban en el domicilio en el momento de los hechos

Biansi, la mujer asesinada en Bilbao delante de sus hijos, compartía vivienda con su expareja pese a tener una orden de alejamiento

Compartir







BilbaoEl hombre de 47 años detenido este pasado jueves en Bilbao por acuchillar hasta causar la muerte a su expareja, una mujer de 34 años, en un domicilio de la capital vizcaína, sigue este sábado por la mañana en dependencias policiales, a la espera de ser llevado ante el juez.

Biansi Nadieska, de nacionalidad española, tenía una hija y un hijo menores de edad, de 4 y 6 años, que se encontraban en el domicilio en el momento de los hechos, por lo que el número de niños menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 42 en 2026 y a 552 desde 2013.

Una orden de alejamiento vigente

El presunto agresor, también de nacionalidad española, es un hombre de 47 años que había mantenido una relación sentimental con la víctima y que actualmente tenía una orden de alejamiento vigente, aunque convivía con ella.

Tanto la mujer asesinada como su expareja contaban con antecedentes por violencia de género y violencia doméstica, y existían denuncias contra el presunto agresor.

Según recoge El Correo, su hermano Joel llevaba tiempo insistiendo a Biansi para que volviese a su localidad natal, Nicaragua, con su familia. El citado medio también recoge los chantajes que recibía la mujer, sobre todo respecto a temas relacionados con sus hijos y la vivienda, para que él pudiera volver a casa pese a tener una orden de alejamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ayuda contra la violencia de género

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que funcionan las 24 horas y todo los días de semana el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.