El asesino de Biansi Nadieska la chantajeaba para volver a casa y no aceptaba su decisión de romper la relación
Biansi Nadieska, de nacionalidad española, tenía una hija y un hijo menores de edad, de 4 y 6 años, que se encontraban en el domicilio en el momento de los hechos
Biansi, la mujer asesinada en Bilbao delante de sus hijos, compartía vivienda con su expareja pese a tener una orden de alejamiento
BilbaoEl hombre de 47 años detenido este pasado jueves en Bilbao por acuchillar hasta causar la muerte a su expareja, una mujer de 34 años, en un domicilio de la capital vizcaína, sigue este sábado por la mañana en dependencias policiales, a la espera de ser llevado ante el juez.
Biansi Nadieska, de nacionalidad española, tenía una hija y un hijo menores de edad, de 4 y 6 años, que se encontraban en el domicilio en el momento de los hechos, por lo que el número de niños menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 42 en 2026 y a 552 desde 2013.
Una orden de alejamiento vigente
El presunto agresor, también de nacionalidad española, es un hombre de 47 años que había mantenido una relación sentimental con la víctima y que actualmente tenía una orden de alejamiento vigente, aunque convivía con ella.
Tanto la mujer asesinada como su expareja contaban con antecedentes por violencia de género y violencia doméstica, y existían denuncias contra el presunto agresor.
Según recoge El Correo, su hermano Joel llevaba tiempo insistiendo a Biansi para que volviese a su localidad natal, Nicaragua, con su familia. El citado medio también recoge los chantajes que recibía la mujer, sobre todo respecto a temas relacionados con sus hijos y la vivienda, para que él pudiera volver a casa pese a tener una orden de alejamiento.
Ayuda contra la violencia de género
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que funcionan las 24 horas y todo los días de semana el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es.
En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.
Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.