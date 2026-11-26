La progenitora explica que la pareja llevaba tiempo distanciándose en una ruptura traumática

Verónica, la mujer asesinada por su expareja en Bullas, Murcia, acababa de dejar a su hija pequeña en el colegio cuando fue atacada

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MurciaLas autoridades siguen investigando todos los detalles alrededor del crimen que acabó con la vida de Verónica, de 32 años, en una vivienda ubicada en la localidad de Bullas, Murcia. Todos los indicios apuntan a su expareja, identificada como Jose ‘El Gitano’, quien permanece huido tras un asesinato que se investiga como un caso de violencia de género y que mantiene al municipio murciano en shock.

El asesino asestó una veintena de puñaladas a su expareja, además de tres a su perro. Después, abandonó la escena del crimen, en un inmueble situado exactamente en la calle San Segundo de la citada localidad murciana. Desde entonces, un dispositivo de búsqueda trata de localizarlo.

La madre del presunto autor del crimen machista de Bullas, también en shock

Con el municipio de unos 12.000 habitantes golpeado por el suceso, por el cual el Ayuntamiento ha expresado su “absoluta condena y repulsa”, decretando dos días de luto, los vecinos permanecen sobrecogidos a la espera de los avances de la investigación y la búsqueda del responsable.

También la madre del presunto autor del crimen, quien se declara también conmocionada y en estado de shock, expresando su pesar por los hechos y lamentando la muerte de Verónica: “Yo es que no me lo puedo creer. Si lo ha hecho, tiene que pagar, pero no me lo puede creer”, ha señalado, en declaraciones recogidas por La Verdad de Murcia.

Según ha relatado, vio a su hijo el día anterior al crimen, el martes, y asegura que desde entonces no ha vuelto a saber nada de él. De hecho, ha explicado que inicialmente ni siquiera sabía que detrás de él había todo un dispositivo de búsqueda, con la Policía Nacional y la Guardia Civil tras su pista, dado que asegura que nadie le informó de lo que estaba ocurriendo; de que estaban buscando a su hijo Jose, apodado en la localidad como ‘El Gitano’.

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Insistiendo en su conmoción, en sus declaraciones ha explicado que su hijo tenía problema con las drogas, sin dudar del impacto de su habitual consumo de estupefacientes: “A la cabeza le hace mucho daño”, ha lamentado, sin poder creer, no obstante, que haya podido llegar a cometer un crimen así.

“Se estaban separando”

Corroborando lo expresado por una amiga de la víctima que señaló que Verónica le dijo el lunes, –es decir, dos días antes del crimen–, que había terminado del todo con José, la progenitora del presunto autor del crimen ha apuntado también al deterioro de la relación.

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Concretamente, ha señalado que llevaban tiempo en un proceso de separación y que estaba siendo una ruptura traumática. En ese proceso, él, que tenía hijos con una expareja, llegó a instalarse en una pensión.

Ahora, tras el terrible crimen, la madre de Jose ‘El Gitano’ no puede salir de la conmoción: “Ella no tiene culpa de nada”, lamenta, reflexionando en voz alta en sus declaraciones al medio La Verdad: “Mi hijo ahora, cuando lo cojan, un montón de años… y ella muerta, y las criaturas sin padres”.