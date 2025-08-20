Europa Press Redacción Cataluña 20 AGO 2025 - 13:12h.

Baleares, Valencia y zonas de Andalucía también están en alerta por diferentes fenómenos meteorológicos

Una decena de provincias en alerta por lluvias, tormentas, oleaje y altas temperaturas

Protección Civil de la Generalitat ha activado este miércoles la alerta del plan Inuncat por la previsión de lluvias intensas en las comarcas del Ripollès y Osona, en Barcelona.

Lluvias desde las 14 hooras

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertido de previsión de precipitaciones este miércoles a partir de las 14 horas y este jueves en diversos puntos de Catalunya, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las lluvias se concentrarán especialmente en las comarcas del noreste de Catalunya y en el litoral de Barcelona y Tarragona, y el jueves también hay aviso por viento durante la madrugada y hasta medio día en las comarcas de Terres de l'Ebre y Baix Camp.

Fuertes lluvias activan alerta naranja en Baleares

También la comunidad autónoma de Baleares está hoy en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas y lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora en Mallorca, a la que se suman también Cataluña y la Comunidad Valenciana en el Mediterráneo con aviso amarillo (riesgo para ciertas actividades), además del País Vasco y Navarra.

A ello hay que añadir en Andalucía la provincia de Málaga en alerta amarilla por temperaturas, hasta 36 grados, además de fenómenos costeros, y asimismo Almería capital en la zona del poniente por temporal marítimo.

En amplias zonas de Mallorca, en nivel de alerta naranja, se recogerán 50 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas fuertes.

Las precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo.

Asimismo están en amarillo por acumulaciones de lluvia de hasta 30 litros por metro cuadrado las islas de Ibiza y Formentera, en Baleares, y las tres provincias de la Comunidad Valenciana.

Además, los niveles de lluvia serán de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la vertiente cantábrica de Navarra y en el litoral e interior de Gipuzkoa, en donde podrán ir acompañadas de granizo.

Por calor está en nivel amarillo en Andalucía, la zona de la Axarquía y Sol y Guadalhorce en Málaga; se prevén temperaturas de hasta 36 grados y vientos terrales.

Además Málaga está en alerta amarilla por fenómenos costeros, con olas de 2 a 3 metros y asimismo la zona del poniente de Almería capital.