La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este lunes un escenario marcado por cielos nubosos y la posibilidad de tormentas localmente intensas en varias comunidades del nordeste peninsular. Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares son las zonas con mayor riesgo de precipitaciones significativas.

En Aragón, el organismo meteorológico ha activado la alerta de nivel amarillo desde las 14.00 hasta las 22.00 horas en las comarcas de Gúdar, Maestrazgo y Bajo Aragón. Allí se esperan chubascos que pueden alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de granizo.

Una DANA al suroeste de la Península

Al suroeste peninsular se sitúa una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), cuya trayectoria aún presenta incertidumbre. Se espera, no obstante, que acabe siendo absorbida por la circulación general atmosférica.

Nubes y nieblas en el norte

Se prevén nubes bajas y bancos de niebla en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro y el Estrecho. En el tercio oriental y Baleares también aparecerá nubosidad abundante, que se desplazará de sur a norte dejando chubascos y tormentas, más probables en el nordeste y el este durante la tarde.

En buena parte del interior peninsular crecerán nubes de evolución que podrían derivar en chubascos dispersos, especialmente en el oeste cantábrico y el Estrecho. En Canarias dominarán los cielos poco nubosos, aunque en el norte habrá intervalos nubosos con lluvias débiles y no se descarta la presencia de calima en Alborán, el sudeste y Baleares.

El calor aprieta en los grandes ríos

Las temperaturas máximas ascenderán en los cuadrantes sudoeste y nordeste, mientras que en Canarias tenderán a bajar. Se espera que los termómetros superen los 35 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro. Las mínimas, en cambio, descenderán en Canarias y en algunas zonas del oeste, pero aumentarán en el Cantábrico, la mitad sur y el tercio oriental.

En cuanto al viento, predominará la calma atmosférica en gran parte de la Península y Baleares, aunque en los litorales soplarán con más fuerza: del noroeste en Galicia, del sur en el interior y del este en el área mediterránea oriental. En Canarias se mantendrá el alisio, moderado con intervalos de fuerte en las zonas más expuestas.