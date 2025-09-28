Renfe, Aena y de la DGT han activado sus avisos ante la extraborrasca tropical y han pedido a la ciudadanía precaución

Última hora del huracán Gabrielle convertido en borrasca extratropical: Protección Civil lanza alertas a los móviles de varios puntos de Tarragona

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recomendado evitar circular en la medida de lo posible desde la tarde de este domingo, especialmente en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, ante el riesgo de fuertes lluvias previstas en la zona.

Activan el aviso rojo por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia

En concreto, la DGT ha pedido en un mensaje en 'X' extremar la precaución ante los avisos de nivel rojo emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) debido a las fuertes lluvias en algunas zonas de Valencia, Castellón y Tarragona, recomendación que también ha realizado Renfe para sus servicios ferroviarios.

Los avisos de Renfe y de Aena

"La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé mal tiempo este domingo en varias comunidades, por lo que lluvias, tormentas y viento pueden afectar a los viajes en tren", ha avisado el operador ferroviario en un mensaje publicado en X.

Valencia cancela las clases este lunes por las fuertes lluvias

Por ello, Renfe ha indicado que permite cambios y anulaciones sin costes de billetes para todos los trenes afectados mañana lunes 29 de septiembre por la alerta roja de la Aemet.

También ha pedido a la ciudadanía que si tiene previsto algún desplazamiento, que se informen antes de salir y se planifiquen con tiempo.

Desde Aena también se ha recomendado a la ciudadanía extremar precauciones en los desplazamientos y consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos previstos ante posibles alteraciones, tras el aviso rojo por lluvias torrenciales en zonas de las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona.

"Te recomendamos extremar las precauciones en tus desplazamientos. Si tienes previsto volar, consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo", ha destacado el operador aeroportuario en un mensaje publicado en 'X'.

Los avisos lanzados por la Aemet: lluvias torrenciales y peligro extraodinario

Según la Aemet, el ámbito geográfico que se verá afectado será el tercio este peninsular y Baleares, concretamente, Castellón, Valencia y Cataluña. "Mañana lunes 29, y el martes 30, serán los días más adversos del episodio. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, en la Comunidad Valenciana, extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste", ha explicado la Aemet.

En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha decretado para este lunes la alerta roja por lluvias en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.

Pedro Sánchez y Salvador Illa piden precaución

Así, algunos ayuntamientos de la provincia de Valencia, entre ellos el de la capital, han anunciado ya la suspensión de las clases ante la alerta roja por fuertes lluvias decretada para este lunes. Tampoco tendrán actividad lectiva municipios afectados por la DANA del pasado 29 de octubre como Benetússer, Sedaví o Alfafar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha pedido "mucha precaución" ante las fuertes lluvias previstas. "Sigamos en todo momento las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia", ha pedido Sánchez en su cuenta de X.

Por su parte, el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" ante el aviso por fuertes lluvias activo para este domingo en Cataluña.

En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que este domingo se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en zonas de Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra y La Rioja.