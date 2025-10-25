Alberto Rosa 25 OCT 2025 - 06:00h.

Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana registran hoy temperaturas elevadas, con máximas de hasta 32ºC

Las lluvias persisten en Galicia, Cantabria y norte de Extremadura a la espera de la entrada de un nuevo frente

Compartir







La borrasca Benjamín se aleja de la Península, dejando un sábado estable en gran parte del país. Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana registran hoy temperaturas elevadas, con máximas de hasta 32ºC en Granada y Murcia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un tiempo totalmente veraniego que contrasta con las lluvias y los paraguas en Castilla y León y en Galicia.

La AEMET prevé para este sábado que la Península y Baleares se encuentren bajo la influencia de una circulación atlántica con bajas presiones y un sistema frontal estacionario en el centro-norte peninsular, que dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, con un predominio de nubosidad media y alta en el sureste y Baleares.

PUEDE INTERESARTE El fuerte viento deja en Cataluña 11 heridos, dos escuelas evacuadas y un bañista ahogado

También se dan hoy precipitaciones, aunque más débiles en el norte de la comunidad gallega. Tal y como explica el meteorólogo de Mediaset, Gabriel G. Valcárcel, a partir del mediodía y sobre todo por la tarde, el frente se mueve hacia el este y habrá lluvias abundantes en Castilla y León, también incluso en zonas de la Comunidad de Madrid, Cantábrico, Aragón y a última hora de la tarde llegando incluso a Cataluña.

PUEDE INTERESARTE La borrasca Benjamín trae avisos rojos por viento y oleaje en Cantabria y País Vasco con rachas de hasta 100 km/h

En el sur ambiente ambiente más soleado, incluso con cielos casi despejados en Andalucía, Ciudades Autónomas y también en el sureste. En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en ascenso en la meseta sur, centro este, béticas orientales y Baleares y se esperan descensos en el resto. Respecto a las mínimas, se prevén ascensos en la mitad norte peninsular y Baleares, así como ligeros descensos en el resto. En Canarias, habrá pocos cambios y serán probables las heladas débiles aisladas en el Pirineo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por otra parte, soplarán vientos de componente sur rolando a componente norte en el Cantábrico y de componentes oeste y sur en el resto de la Península y Baleares. En el valle del Guadalquivir se prevé nordeste moderado rolando a suroeste después del mediodía. Además, serán moderados en litorales y de flojos a moderados en el interior. También podrán darse intervalos de fuerte de componente norte en litorales de Galicia. En Canarias, se espera viento flojo del noroeste con predominio de brisas.