Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Logo de El Tiempo

Granada y Murcia, con temperaturas de hasta 32 grados este sábado tras la salida de la borrasca Benjamín

bb1f6ff6-90c2-4e3b-993e-53f67e991082
Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana registran hoy temperaturas elevadas, con máximas de hasta 32ºCEuropa Press
Compartir

La borrasca Benjamín se aleja de la Península, dejando un sábado estable en gran parte del país. Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana registran hoy temperaturas elevadas, con máximas de hasta 32ºC en Granada y Murcia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un tiempo totalmente veraniego que contrasta con las lluvias y los paraguas en Castilla y León y en Galicia.

La AEMET prevé para este sábado que la Península y Baleares se encuentren bajo la influencia de una circulación atlántica con bajas presiones y un sistema frontal estacionario en el centro-norte peninsular, que dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, con un predominio de nubosidad media y alta en el sureste y Baleares.

PUEDE INTERESARTE

También se dan hoy precipitaciones, aunque más débiles en el norte de la comunidad gallega. Tal y como explica el meteorólogo de Mediaset, Gabriel G. Valcárcel, a partir del mediodía y sobre todo por la tarde, el frente se mueve hacia el este y habrá lluvias abundantes en Castilla y León, también incluso en zonas de la Comunidad de Madrid, Cantábrico, Aragón y a última hora de la tarde llegando incluso a Cataluña.

PUEDE INTERESARTE

En el sur ambiente ambiente más soleado, incluso con cielos casi despejados en Andalucía, Ciudades Autónomas y también en el sureste. En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en ascenso en la meseta sur, centro este, béticas orientales y Baleares y se esperan descensos en el resto. Respecto a las mínimas, se prevén ascensos en la mitad norte peninsular y Baleares, así como ligeros descensos en el resto. En Canarias, habrá pocos cambios y serán probables las heladas débiles aisladas en el Pirineo.

Por otra parte, soplarán vientos de componente sur rolando a componente norte en el Cantábrico y de componentes oeste y sur en el resto de la Península y Baleares. En el valle del Guadalquivir se prevé nordeste moderado rolando a suroeste después del mediodía. Además, serán moderados en litorales y de flojos a moderados en el interior. También podrán darse intervalos de fuerte de componente norte en litorales de Galicia. En Canarias, se espera viento flojo del noroeste con predominio de brisas.

Temas