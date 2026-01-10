La nieve en el Pirineo ha obligado al cierre de tres carreteras catalanas y a que sean obligatorias las cadenas en otras 20

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos naranja y amarillos en diferentes puntos de Cataluña

En su desplazamiento hacia el este, la borrasca Goretti continúa dejando este sábado una situación inestable en el norte peninsular y Baleares, con nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, donde existe riesgo de aludes y rachas de viento fuerte. Además, se espera mar combinada en los litorales cantábrico, gallego y balear.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranja (riesgo importante) o amarillo en diferentes puntos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Castilla y León y Comunidad Valenciana por riesgo de nevadas, vientos fuertes o fenómenos costeros. El temporal provocado por la borrasca Goretti, la segunda de importancia en una semana en España, se cobró este viernes la vida de un hombre que cayó al mar en San Sebastián.

Carreteras cerradas o con problemas

La nieve continuará cayendo en la mitad norte peninsular, con nevadas en zonas de montaña a partir de los 800-900 metros, cota que irá subiendo hasta los 900-1.200 metros en el Pirineo y en la Ibérica meridional, con acumulaciones de nieve significativas en Pirineos y en el entorno de Picos de Europa, lugares donde varias carreteras secundarias están cerradas o se necesita el uso de cadenas y neumáticos de invierno para circular.

En Cataluña, hay varias carreteras secundarias cortadas por nieve en Lleida, Barcelona y Girona; y Protección Civil de la Generalitat mantiene en fase de prealerta el Plan especial de emergencias por viento (Vencat) tras desactivar anoche la fase alerta. Durante este periodo emergencias 112 recibió un total de 281 llamadas, que generaron, 165 incidencias por rachas fuertes.

En Barcelona, el Ayuntamiento también ha desactivado la alerta por viento, tras los 34 incidentes atendidos por los bomberos municipales en la jornada del viernes.

Cortadas tres carreteras catalanas y obligatorias las cadenas en otras 20 por nieve en el Pirineo

La intensa nevada de este viernes y la madrugada de este sábado en diversos puntos del Pirineo catalán ha obligado a cortar tres carreteras y a los vehículos a usar cadenas en otras veinte vías de las provincias de Girona, Lleida y Barcelona.

Concretamente, está cortada la C-28 por riesgo de aludes entre Baqueira y Casa Sastrada (Lleida); la GIV-4016 en Toses (Girona) y la BV-4024 en el Coll del Pal (Barcelona), donde también afecta el viento, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este sábado.

En la provincia de Lleida, son obligatorias las cadenas en la C-13 entre Llavorsí y Esterri d'Àneu; en la C-142b en su acceso al Pla Beret; en la C-28 entre Alt Àneu y Naut Aran; en la C-28z entre València d'Àneu y Esterri; en la L-500 entre Pont Suert y Vall de Boí, así como en la L-501, L-504 y N-141 en Bossòst, Lladorre y Vall de Boí.

En cuanto a Girona, están afectadas la GI-400 en Alp; la GIV-4015 en Toses; la C-38 en Sant Joan de les Abadesses y Molló; la GIV-5263 y GIV-5218 en Ribes de Freser; la GIV-4016 en Planès; la GIV-5262 en Pardines; la GIV-5223 en Camprodon; la GIV-4011 entre Campelles y Ribes de Freser y la GIV-5217 en Queralbs.

Finalmente, en la provincia de Barcelona hay afectaciones en la BV-4023 entre Castellar de N'Hug y Toses y en la C-16 entre Bagà y Bellver de Cerdanya (Girona) el SCT pide precaución por hielo en la carretera.