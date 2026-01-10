Lluvia, nieve, viento y fuerte oleaje activan avisos en 17 provincias este sábado, con frío, heladas y descenso de temperaturas

La Borrasca 'Goretti' deja cielos nubosos y precipitaciones generales, sobre todo al norte del país

Lluvia, oleaje, viento y nieve activan este sábado los avisos en 17 provincias de 10 comunidades autónomas y Melilla, en una jornada en la que las temperaturas mínimas van a alcanzar los -2ºC en Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, las provincias con avisos amarillos por nieve son Asturias (cordillera y Picos de Europa), León y Girona, que se van a elevar a nivel naranja (importante) en Huesca, Lleida y Navarra (pirineo).

Las olas activan avisos amarillos en Asturias (litoral occidental y oriental), Baleares (Mallorca y Menorca), Girona, Tarragona, A Coruña, Lugo y Melilla. Se elevarán a nivel naranja esta jornada en Cantabria (litoral costa), Guipúzcoa y Vizcaya.

En cuanto al viento, los avisos amarillos llegan a Huesca, Teruel, Zaragoza, Baleares (Mallorca y Menorca), Barcelona, Lleida, Tarragona y Castellón en medio de probables rachas muy fuertes de componente oeste en Pirineos, Ibérica meridional, bajo Ebro, litorales y prelitorales del sureste de Cataluña y Baleares. Al mismo tiempo, Navarra (vertiente cantábrica) y Guipúzcoa presenta aviso amarillo por precipitaciones, que serán persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental.

La AEMET prevé para este sábado una intensa circulación atlántica del noroeste

La AEMET prevé para este sábado una intensa circulación atlántica del noroeste que introduce abundante humedad y una masa de aire frío en el norte peninsular, que va a dejar cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio norte. Estas lluvias van a ser persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental. En el resto de la Península y Baleares, el cielo estará nuboso sin descartar precipitaciones débiles en la meseta Norte, sistema Ibérico y en la Bética oriental, mientras que en Canarias se esperan intervalos nubosos con alguna precipitación débil en el nordeste de las islas montañosas.

Al mismo tiempo, nevará en zonas de montaña de la mitad norte por encima de los 800-1.000 metros al principio de la jornada, pero la cota subirá hasta 900-1.200 metros en el Pirineo y en la Ibérica meridional, con acumulados significativos en Pirineos y en el entorno de Picos de Europa. En el resto, la cota se elevará entre 1.200 y 1.600 metros. Las nieblas matinales llegarán a las zonas de la vertiente atlántica y en zonas altas de áreas montañosas más persistentes en las del extremo norte. Además, AEMET prevé heladas moderadas en Pirineos, que serán débiles en zonas de montaña y aledañas de las mesetas, en las sierras del sudeste y en cumbres de Tenerife.

Las máximas seguirán en descenso y las mínimas sin cambios

Las temperaturas máximas seguirán en descenso, excepto en el noroeste donde no se esperan cambios. Tampoco se esperan cambios de las mínimas en el Cantábrico, fachada sur mediterránea y Baleares. Al mismo tiempo, se espera un ligero descenso en el resto, más acusado en la meseta sur. En Canarias, las máximas permanecen sin cambios y las mínimas ascenderán, especialmente en la provincia oriental.

Por último, el viento soplará moderado del oeste rolando a suroeste en Galicia y Cantábrico, con intervalos de fuerte en litorales atlánticos y cantábricos tendiendo a amainar. También será moderado, pero del oeste, en el área mediterránea con poniente fuerte en Alborán y área norte mediterránea. Asimismo, habrá probables rachas muy fuertes en Baleares, viento flojo en el suroeste peninsular e intervalos de moderado en el resto con probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro, Ibérica meridional, Pirineo central y zonas del sureste de Cataluña. Sin embargo, no se descarta viento durante la madrugada en montañas del interior, mientras que Canarias tendrá alisio moderado.