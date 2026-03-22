La Aemet prevé que, durante la próxima semana, el tiempo sea estable en la mayoría del país

La borrasca Therese reduce su intensidad pero sigue dejando fuertes rachas de viento en Canarias: en La Gomera se desprende una carretera

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La inestabilidad meteorológica marca el final de esta semana y el comienzo de la próxima en algunas partes de España, especialmente en Canarias, el sur y el noreste peninsular, donde predominan los cielos nubosos y la lluvia. El tiempo mejorará y tenderá a la estabilidad desde el martes.

La borrasca Therese ha reducido su intensidad durante la madrugada de este domingo, con menores acumulados de lluvia pero con rachas de viento aún fuertes que han alcanzado los 118 kilómetros/hora en Izaña (Tenerife), según datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Los efectos de la borrasca

El frente ha dejado una insólita acumulación de precipitaciones en las Islas Canarias. Las mayores registradas la noche pasada se han dado en Vega de San Mateo (Gran Canaria), con 18,8 litros por metro cuadrado en hasta las 07:00 horas de esta mañana; 17,6 litros en Cuevas del Pinar, en San Bartolomé de Tirajana, y 17,6 en Tejeda. También se han registrado 17,0 litros/metro cuadrado en Las Tirajanas, y 15,6 en el Roque de los Muchachos (La Palma) hasta las 08:10h.

Pese a que es mucha lluvia, se ha notado la disminución respecto a la noche del sábado, cuando en municipios como Vega de San Mateo se recogieron 55 litros por metro cuadrado.

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Las temperaturas mínimas han sido unos grados por encima en comparación con jornadas anteriores, con 0,2 ºC en Izaña (Tenerife), 0,6 ºC en las Cañadas del Teide y en el Roque de los Muchachos (La Palma), mientras que en Vega de San Mateo (Gran Canaria) se han registrado 4,1 ºC y en el Alto Igualero (La Gomera), 5,2 ºC.

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El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha informado de que continúa el riesgo de desprendimientos en carreteras del interior de las islas occidentales y Gran Canaria, por lo que recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades.

A partir de esta noche, las temperaturas experimentarán pocos cambios en Canarias, pero las máximas irán bajando en el resto de la Península y Baleares, adelantando una Semana Santa que se prevé más fresca de lo normal para estas fechas.

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Therese seguirá dejando cielos cubiertos y precipitaciones en la vertiente sur de las Islas Canarias más montañosas, que puntualmente pueden ir acompañadas de tormenta y granizo, tanto el lunes como el martes, cuando se espera que la borrasca comience realmente a debilitarse en las Islas.

Mejoría desde el martes

En la Península, la próxima semana comienza con una pequeña inestabilidad afectando todavía al nordeste, con cielos nubosos y precipitaciones en la primera mitad del día. También habrá nubosidad baja en la vertiente cantábrica por la mañana y, por la tarde, en la vertiente mediterránea y en Baleares.

La tendencia de la próxima semana es que salvo en Canarias, el tiempo tienda a estabilizarse y predominen los cielos poco nubosos, despejados o con nubes altas.

Sólo en el sureste y Baleares habrá intervalos de nubes bajas, que serán más abundantes y sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en el litoral del mar de Alborán, Estrecho, Ceuta y Melilla.

Se prevé que el tiempo continúe estable el miércoles, con tiempo por lo general soleado y temperaturas moderadas en casi todo el país.