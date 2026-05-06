La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla en la Comunidad de Madrid por fuertes tormentas

Desde la Aemet se ha detallado que las tormentas "podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y localmente granizo"

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MadridLa inestabilidad atmosférica irá en aumento desde este jueves, con chubascos y tormentas que serán localmente fuertes, sobre todo en zonas del norte y este peninsular, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Durante el fin de semana, estas lluvias se extenderán a amplias zonas del territorio. Todo esto sucederá con temperaturas que serán algo más altas a partir del miércoles, pero que estarán en descenso a partir del sábado, con un ambiente que será propio de la época del año o más fresco, sobre todo en zonas del oeste peninsular.

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Alerta amarilla por lluvias en la Comunidad de Madrid

Sin embargo, en las próximas horas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una alerta en la Comunidad de Madrid. Desde la Aemet se ha establecido un aviso amarillo por fuertes lluvias en la comunidad durante la jornada del jueves 7 de mayo.

En concreto, la alerta de la Aemet afecta a las zonas de: Sierra de Madrid-Madrid, Metropolitana, Henares-Madrid, Sur, Vegas y Oeste-Madrid. En los detalles del aviso, la Agencia Estatal de Meteorología indican que las tormentas podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y localmente granizo.

Como indican los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones en la Comunidad de Madrid se extenderán durante todo el fin de semana y parte del comienzo de la siguiente semana.

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La jornada más estable, según la predicción de la Aemet

Este miércoles va a ser la jornada más tranquila de lo que queda de semana, según Del Campo. Aún así, habrá cielos nubosos y precipitaciones en el tercio norte y podrá nevar a partir de unos 1.600 a 1.800 metros (m) en la Cordillera Cantábrica y Pirineos. En Pirineos, las lluvias podrán ir acompañadas de tormenta. Estas también podrán formarse en zonas del entorno del Sistema Ibérico, de los Béticos y de Baleares.

El tiempo será más inestable el jueves. De acuerdo con el portavoz de AEMET, crecerán nubes a partir del mediodía y habrá chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes en entornos montañosos del norte y este de la Península. La predicción indica que el viernes volverá a ser un día de tiempo en general revuelto, con lluvias y chubascos en la mitad norte que por la tarde se extenderán también al este. Éstas podrán ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes.

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Lluvias en casi toda España el fin de semana

El fin de semana se presenta con la influencia de bajas presiones y un tiempo lluvioso en buena parte del territorio. Por esta parte, Del Campo ha explicado que el sábado habrá probabilidad de precipitaciones en casi cualquier punto de la Península y Baleares. Éstas podrán ser localmente fuertes y persistentes, y serán especialmente abundantes en entornos montañosos como el Sistema Central y Pirineos.

Aunque hay incertidumbre al respecto, el área con menor probabilidad e intensidad de precipitaciones será el sureste peninsular. En Canarias volverá a haber posibilidades de chubascos aislados. El domingo será un día de nuevo con precipitaciones en amplias zonas del país, menos probables en el tercio oriental peninsular.

Según el portavoz de Aemet, estás serán más abundantes en el entorno del Sistema Central, oeste de Galicia y puntos de los Pirineos. En lo que se refiere a los termómetros, las temperaturas iniciarán un descenso el sábado que continuará al día siguiente, con ambiente fresco para la época del año en la mitad oeste y en la zona centro.

En este marco, Bilbao rondará los 25ºC de máxima, al igual que Murcia o Palma, mientras que Madrid se quedará en unos 20ºC de máxima, al igual que Huelva. La próxima semana podría comenzar con chubascos de nuevo y ambiente fresco en la mitad norte, sobre todo de la Península, pero todavía hay incertidumbre.