La actriz ha compartido un vídeo en su perfil de las redes sociales explicando qué ocurrió realmente y zanjar cualquier malentendido

Lydia Bosch sufre un accidente en un ensayo y termina en silla de ruedas, días antes del estreno de su nueva obra de teatro

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La imagen de Lydia Bosch en una silla de ruedas a las puertas de un hospital no tardó en generar una gran preocupación entre sus seguidores. La instantánea se difundió en cuestión de horas y ha dado pie a numerosos titulares que apuntaban a que la actriz había sufrido un accidente, alimentando la incertidumbre sobre su estado de salud.

La repercusión ha sido inmediata y muchos se preguntan cómo se encuentra la intérprete. Ahora, ante el revuelo mediático, la propia Bosch ha decidido pronunciarse para explicar con detalle qué ocurrió realmente y zanjar cualquier malentendido.

"He visto una noticia que decía: 'Lidia Bosch ha sufrido un accidente y ha terminado en una silla de ruedas', y claro, me ha impactado tanto que no quiero generar un malentendido", comienza, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

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Ha sido entonces cuando ha explicado paso a paso cómo se produjo el incidente. Según ha señalado, el percance ocurrió el pasado jueves mientras ensayaba la obra que estrenará en los próximos días.

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"El jueves me caí en durante el ensayo, tropecé con las cosas y me hice daño. Fuimos al hospital para hacer una radiografía para ver que todo estuviese bien y me senté en una silla de ruedas porque estaba más cómoda", deja claro.

Asimismo, Bosch ha afirmado que incluso vivió ese momento con naturalidad y rodeada de humor gracias al apoyo de sus compañeros. "Pero todo fue entre risas con mis compis y sin perder el sentido del humor. Por eso quiero tranquilizaros de que está todo bien. De hecho vengo de ensayar", ha narrado.

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Por ello, ha querido transmitir un mensaje de absoluta tranquilidad, confirmando que las pruebas médicas descartaron lesiones importantes y que solo arrastra algunas molestias propias del golpe sufrido en la caída.

"Hay algún que otro moratón sí, pero eso con una crema y controlando unos momentos que todavía tengo unos días en los que voy a tener más descanso se pasa. Está todo controlado, no quiero que os alarméis", recalca.

De hecho, Bosch ha aprovechado la ocasión para recordar que continúa inmersa en los preparativos de 'Fedra, en los infiernos', cuyo estreno está previsto para el próximo 12 de agosto en el Teatro Romano de Mérida, un proyecto que afronta con ilusión. "Es un sueño", ha manifestado.

Por ello, la intérprete también ha agradecido el cariño recibido durante estos días. Los mensajes de apoyo, así como los consejos de sus seguidores para aliviar las molestias, han sido constantes desde que trascendieron las imágenes del hospital.

"Os agradezco infinito vuestros mensajes, vuestros truquitos para bajar inflamaciones y esas cosas, pero ha sido una caída sin mayor consecuencia, algo de tendinitis pero nada más. Estoy bien, súper sana y preparando ya las maletas para empezar la gira. Estamos tan ilusionados que tenemos tantas ganas de que veáis este espectáculo tan bonito... Os mando un beso muy fuerte, que todo está en orden y que os esperamos en el teatro. Besos y gracias", sentencia.