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MadridLa Policía Nacional ha detenido en una céntrica calle de Madrid a J.R., un hombre de 37 años que figuraba en el listado de fugitivos más buscados por las autoridades británicas acusado de varios delitos de agresión sexual.

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Según ha informado la Policía en un comunicado, el arrestado, de nacionalidad británica, está investigado por delitos cometidos entre 2012 y 2022, tenía en vigor una orden internacional de detención y aparecía en la campaña 'The UK's most wanted fugitives', puesta en marcha por la National Crimen Agency (NCA) y la organización CrimeStoppers.

La detención del fugitivo

Las investigaciones en España se iniciaron en 2024 tras una comunicación de las autoridades británicas y los agentes de la UFAM Central de la Policía lograron situarlo en Benidorm, en tanto que en Reino Unido proseguía el procedimiento policial y judicial.

Se le investiga por graves conductas de agresión sexual sobre diferentes víctimas, alguna de las cuales mantenía una relación sentimental con él en el momento de los hechos.

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Así, en febrero de 2026 se dictó una orden de detención internacional con fines de extradición y la Policía española intensificó la búsqueda con varios desplazamientos a Benidorm, numerosas vigilancias y comprobaciones de los lugares que frecuentaba.

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Los agentes lograron establecer patrones de comportamiento y localizar a personas que podrían estar prestándole ayuda, pero el hombre llevaba una vida itinerante y ocultaba su verdadera identidad, de modo que la investigación fue especialmente compleja.

Finalmente, se tuvo conocimiento de que podría encontrarse en Madrid y el 1 de agosto se estableció un dispositivo que permitió su arresto en una céntrica calle de la capital.

El detenido llevaba gorra y gafas para ocultar su rostro y no colaboró en el proceso de identificación, dado que no portaba documentación y dio datos falsos de filiación.

Pero el cotejo de sus tatuajes en primer lugar y las huellas dactilares más tarde permitieron confirmar que se trataba del fugitivo buscado, que ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, en concreto de la plaza 3 del Tribunal Central de Instancia, para que decida sobre su extradición.