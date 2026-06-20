El verano empieza con la primera ola de calor que abrasa España: puede batir récords de temperaturas y será muy larga
El interior del País Vasco y los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir registrarán temperaturas de 40 grados
¿Cómo nos podemos proteger de las altas temperaturas? Las recomendaciones a seguir durante una ola de calor
MadridEste 21 de junio empieza el verano y lo hace con la primera ola de calor del 2026. Se registrarán temperaturas de más de 40 grados en determinados puntos del país, aunque buena parte de España sufrirá noches tropicales.
Si ya el mercurio ha estado muy elevado estos últimos días en varias regiones, lo peor se prevé para la siguiente jornada en zonas como Bilbao y Zaragoza, además del centro y sur peninsular.
Según ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las máximas de 40 grados se vivirán en el interior del País Vasco (en alerta roja), así como en los principales valles: Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
En total, diez comunidades autónomas estarán en alerta naranja por unas temperaturas que alcanzarán o rozarán ese valor extremo. La entrada de aire cálido procedente del sur provocará un ascenso generalizado.
Será especialmente acusado en el Cantábrico, donde los incrementos de las máximas podrían ser puntualmente extraordinarios. La Aemet prevé que se superen los 36 grados en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, la Meseta Norte y Baleares.
Mientras que en amplias zonas del centro y sur peninsular los termómetros llegarán o rebasarán los 38 grados. Aunque en estos territorios ya se han estado registrando estos días previos.
Noches infernales por encima de 25 grados
Las altas temperaturas también se dejarán sentir durante la noche. Se esperan madrugadas infernales, con mínimas superiores a los 20 grados, e incluso noches tórridas, por encima de los 25 grados.
Al menos en algunas zonas del centro y sur peninsular, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país.
No obstante, durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en áreas del centro peninsular, donde podrán producirse tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.
Además, en el noroeste podrán formarse tormentas con chubascos por la tarde, que podrían ser localmente fuertes en el este y suroeste de Galicia, aparte de en el noroeste de Castilla y León.
Polvo en suspensión en el este peninsular y Baleares
La jornada también estará marcada por la presencia de polvo en suspensión en zonas del este peninsular y Baleares, mientras que en Galicia y el Cantábrico serán probables las brumas y bancos de niebla matinales.
En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas, amplios claros en las horas centrales en el sur y un ligero ascenso de las temperaturas máximas, con predominio de los vientos alisios moderados.