El interior del País Vasco y los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir registrarán temperaturas de 40 grados

¿Cómo nos podemos proteger de las altas temperaturas? Las recomendaciones a seguir durante una ola de calor

Compartir







MadridEste 21 de junio empieza el verano y lo hace con la primera ola de calor del 2026. Se registrarán temperaturas de más de 40 grados en determinados puntos del país, aunque buena parte de España sufrirá noches tropicales.

Si ya el mercurio ha estado muy elevado estos últimos días en varias regiones, lo peor se prevé para la siguiente jornada en zonas como Bilbao y Zaragoza, además del centro y sur peninsular.

PUEDE INTERESARTE Una tormenta torrencial deja más de 60 incidencias en solo unas horas en Jaén: garajes inundados y ciudadanos por los suelos

Según ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las máximas de 40 grados se vivirán en el interior del País Vasco (en alerta roja), así como en los principales valles: Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

En total, diez comunidades autónomas estarán en alerta naranja por unas temperaturas que alcanzarán o rozarán ese valor extremo. La entrada de aire cálido procedente del sur provocará un ascenso generalizado.

PUEDE INTERESARTE Una ola de calor y fuertes tormentas dan la bienvenida al verano: los termómetros llegarán a sobrepasar los 40 grados

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Será especialmente acusado en el Cantábrico, donde los incrementos de las máximas podrían ser puntualmente extraordinarios. La Aemet prevé que se superen los 36 grados en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, la Meseta Norte y Baleares.

Mientras que en amplias zonas del centro y sur peninsular los termómetros llegarán o rebasarán los 38 grados. Aunque en estos territorios ya se han estado registrando estos días previos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Noches infernales por encima de 25 grados

Las altas temperaturas también se dejarán sentir durante la noche. Se esperan madrugadas infernales, con mínimas superiores a los 20 grados, e incluso noches tórridas, por encima de los 25 grados.

Al menos en algunas zonas del centro y sur peninsular, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país.

No obstante, durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en áreas del centro peninsular, donde podrán producirse tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Además, en el noroeste podrán formarse tormentas con chubascos por la tarde, que podrían ser localmente fuertes en el este y suroeste de Galicia, aparte de en el noroeste de Castilla y León.

Polvo en suspensión en el este peninsular y Baleares

La jornada también estará marcada por la presencia de polvo en suspensión en zonas del este peninsular y Baleares, mientras que en Galicia y el Cantábrico serán probables las brumas y bancos de niebla matinales.

En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas, amplios claros en las horas centrales en el sur y un ligero ascenso de las temperaturas máximas, con predominio de los vientos alisios moderados.