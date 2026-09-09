Para este jueves se mantiene el aviso naranja por tormentas en Almería y parte de Murcia

Una mujer muere ahogada en plena calle durante la tormenta en Felanitx, en Mallorca

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El número de incidencias relacionadas con el episodio de intensas lluvias, tormenta y fuerte viento que este miércoles ha azotado Baleares había aumentado a 173 hasta las 20:00 horas y entre ellas se encuentra la caída accidental de una mujer en Felanitx (Mallorca), donde ha fallecido ahogada durante el aguacero. Informa en el vídeo Esther Sosa.

Según el último balance del Centro de Coordinación de Emergencias 112, la gran mayoría de los avisos (149) se han registrado en Mallorca, mientras que Menorca suma siete e Ibiza dos.

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Palma concentra el mayor número de avisos con 59, seguida de Esporles, con 16; Manacor, con 12; Calvià, con 7; Felanitx, con 6; Llucmajor y Banyalbufar, con 5 cada uno, y Marratxí y Valldemossa, con 4. En Menorca se han registrado tres incidencias en Mahón, dos en Es Castell, una en Ciutadella y otra en Es Mercadal, mientras que las dos contabilizadas en Ibiza corresponden a Santa Eulària y a Vila.

Las caídas de árboles continúan siendo la incidencia más recurrente: el 112 ha contabilizado desde la mañana hasta 48 casos de árboles caídos sobre la calzada.

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En Murcia, Las precipitaciones registradas durante las últimas horas en la Región de Murcia han provocado 182 incidencias gestionadas por el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2', a través de un total de 238 llamadas, principalmente por afecciones en la vía pública y pequeños anegamientos. No se han registrado daños personales, según ha informado la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Los mayores acumulados de lluvia se han registrado en distintos puntos del municipio de Murcia. En concreto, los pluviómetros de El Reguerón-El Palmar han contabilizado 44 litros por metro cuadrado; Murcia, 39,3 litros, y La Fica, 33,7 litros, por lo que estos tres puntos han superado conjuntamente los 117 litros por metro cuadrado.

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También se han registrado acumulados de 25 litros por metro cuadrado en Beniel, 23,8 en Beniscornia, 21,2 en Pozo Estrecho y 17,4 en Torre Pacheco. En cuanto a las incidencias atendidas, el Centro de Coordinación de Emergencias regional ha recibido 112 llamadas, de las cuales 78 asuntos estuvieron relacionadas con tráfico y obstáculos, debido a vías inundadas, arquetas y tapas de alcantarillado levantadas por la presión del agua o vehículos atascados.