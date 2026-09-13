La estabilidad dominará este lunes en España con cielos poco nubosos o despejados

Se rozarán los 40 grados en Badajoz, Ourense y algunas zonas de Andalucía

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Las temperaturas volverán a subir este lunes en la mitad nordeste peninsular y en los archipiélagos, con aumentos localmente notables en algunas zonas de Galicia y el área cantábrica, y se rozarán los 40 grados en Badajoz, Ourense y algunas zonas de Andalucía, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La estabilidad dominará este lunes en España con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones en la mayor parte del territorio, mientras cinco comunidades autónomas --Andalucía, Principado de Asturias, Cataluña, Extremadura y Galicia-- permanecerán en aviso amarillo por calor.

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Las temperaturas máximas ascenderán

Por su parte, el levante soplará fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho durante la primera mitad del día, con tendencia a amainar a lo largo de la jornada, por lo que estará activo el aviso amarillo por viento y oleaje en Andalucía.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad nordeste peninsular y en los archipiélagos, pudiendo hacerlo de forma localmente notable en el nordeste de Galicia y el área cantábrica, con pocos cambios en el resto y algunos descensos en puntos del oeste de Galicia y Alborán.

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Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la vertiente atlántica sur y en las islas Canarias orientales, sin descartarlo localmente en Galicia y en las depresiones del nordeste y del Cantábrico. Entre las capitales de provincia, destacan los 39 grados previstos en Badajoz y Ourense, los 38 de Sevilla y los 37 de Córdoba. Madrid alcanzará los 34 grados.

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En cuanto a las mínimas, aumentarán en el tercio norte peninsular, con pocos cambios en el resto. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en zonas del cuadrante suroeste, los litorales del Mediterráneo sur y los archipiélagos.

Únicamente se darán intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho, Melilla y el norte de Galicia, así como en puntos del área cantábrica, la fachada oriental y Baleares, con probables bancos de niebla matinales dispersos y tendencia a despejar. Al final del día es probable un aumento de la nubosidad en las costas atlánticas gallegas con posible formación de brumas y nieblas costeras. En Canarias habrá nubes bajas matinales en los litorales con tendencia a cielos poco nubosos, y presencia de calima que podría alcanzar concentraciones significativas en las islas orientales.

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En cuanto al viento, soplará moderado del este y nordeste en los litorales de Alborán, el sureste peninsular, el Cantábrico y el norte de Galicia, con tendencia a amainar. En el resto predominará viento flojo de componentes este y sur, con intervalos moderados en los litorales del Levante. En Canarias soplará flojo de componente norte en zonas bajas y moderado de sur en las altas.