El cantante y exlíder de Los Ronaldos Coque Malla es Mackie Navaja en 'La ópera de los tres centavos'

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El cantante y exlíder de Los Ronaldos Coque Malla es Mackie Navaja en 'La ópera de los tres centavos', una nueva versión del clásico de Bertolt Brecht dirigida por Mario Vega y con la música de Kurt Weill que llega ahora al Teatro Infanta Isabel de Madrid tras una gira nacional.

"Es un retrato del alma humana muy cruel, incómodo de ver, donde no hay buenos y malos ni explotadores y pobres explotados. Aquí son todos unos cabrones", explica Malla en una entrevista con EFE. La trama sigue a Mackie Navaja, un delincuente y proxeneta que controla la Londres de entreguerras con puño de hierro y a base de sobornos. Jonathan Peachum, frente a él, controla a los mendigos y usa su miseria como una empresa calculada y rentable.

Cuando Polly, la astuta hija de Peachum, se casa en secreto con Navaja, se desata una guerra de intereses en una ciudad donde los hombres son carne de cañón y "todos venden a su madre por dos pesetas", señala Malla. La obra es una producción de Barco Pirata, Unahoramenos Producciones y el Teatro Pérez Galdós, que acogió su estreno absoluto el pasado enero.

La crítica al capitalismo y "la necesidad de sentirse superior"

El cofundador de Los Ronaldos no limita el argumento de la obra a una "crítica al capitalismo". A su juicio, aborda la "necesidad de sentirse superior a otros, de someter a las personas y el servilismo". "Hay gente a la que le gusta tener siervos y hay gente que no puede evitar sentirse siervo", añade. "Se podría traducir perfectamente en una sociedad comunista. Ahí también hay explotados y explotadores", afirma Malla.

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Estrenada en Berlín en 1928, Bertolt Brecht pretendía denunciar la prostitución, la miseria y el abuso de poder en plena crisis económica. Para ello, revisó la parodia musical 'La ópera de los mendigos', del inglés John Gay. Casi cien años después de su estreno, Coque Malla insiste en la vigencia del texto: "Hubiera sido vigente escrito hace 500 años, y será vigente dentro de 1.000 años, porque esos aspectos del alma humana son inherentes a las personas".

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Sin dejar la música

Para Malla la música de la obra es igual de importante que el texto. "Yo creo que Bertolt Brecht y Kurt Weill trabajaron mano a mano desde el principio. Cada uno por su lado hizo una pequeña obra maestra que juntas formaron una gran obra maestra", señala.

Acostumbrado al rock de Los Ronaldos, Coque Malla interpreta ahora un repertorio que mezcla jazz, cabaret, melodías populares y tonadas dulces, acompañado por una orquesta en escena bajo la dirección de su hermano Miguel Malla y seis músicos.

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Completan el elenco Carmen Barrantes, Diego Molero, Cristina García, Andrea Guasch, Paula Iwasaki, Miquel Mars y Pablo Novoa. En su primera obra como protagonista, Malla lo afronta como un reto, pero asegura que "tenía que pasar en algún momento": "El teatro está en mi vida desde que nací por mis padres". Tras terminar la gira de 'La ópera de los tres centavos' en diciembre, Coque Malla empezará en febrero de 2027 a grabar un nuevo disco, que pretende llevar de gira el próximo otoño.