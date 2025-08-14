Vecinos denuncian un escalón de más de dos metros, mientras Conselleria y Ayuntamiento se culpan mutuamente de las reparaciones

A la falta de accesibilidad se suma la ausencia de lavapiés operativos

Compartir







SaguntoLa Comunidad Valenciana puede presumir de ser una de las regiones con más banderas azules en las playas, de hecho Valencia sigue marcando máximos históricos con 38 banderas Azules en 2025 y una más que en la pasada edición. La última playa en adquirirla ha sido la Playa Malvarrosa de Corinto, en Sagunto, sin embargo presenta una serie de desperfectos que hacen que cueste creer que se trata de una playa con ese distintivo.

Usuarios y vecinos, indignados por las condiciones de la playa

Vecinos de la zona aseguran que el arenal «está impracticable» debido a un gran escalón formado por los temporales y que, en algunos puntos, supera los dos metros de altura hasta llegar al mar.

PUEDE INTERESARTE Verano negro para las playas Valencianas: Cuatro playas de Oliva cerradas por contaminación fecal

«Lo de este año no tiene parangón con nada. En la vida habíamos visto un abandono tan tremendo. Hay un escalón de más de dos metros en algunas zonas hasta llegar al mar y, encima, no nos arreglan los lavapiés ni quitan sus tubos que quedaron al aire por los temporales antes del verano», explican residentes que llevan décadas acudiendo a este enclave.

PUEDE INTERESARTE Los embalses valencianos se libran de la sequía: resisten el verano con niveles óptimos y superan las cifras de 2024

Falta de infraestructuras

A la falta de accesibilidad se suma la ausencia de lavapiés operativos, una infraestructura básica en playas con gran afluencia en verano. Los tubos que quedaron al descubierto tras los temporales siguen sin retirarse, lo que aumenta la sensación de dejadez.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Conselleria y el Ayuntamiento de Sagunt mantienen posturas enfrentadas sobre quién debe asumir las reparaciones. Mientras desde la administración autonómica se señala al consistorio como responsable del mantenimiento ordinario, el Ayuntamiento sostiene que la regeneración de la arena y la adecuación de accesos corresponden al organismo autonómico.

Entre tanto, la bandera azul ondea sobre una playa que, según sus usuarios, ha perdido gran parte de la accesibilidad y servicios que justificaron este reconocimiento internacional