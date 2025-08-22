La Policía ha desmantelado en Elche un centro ilegal de cuidados a personas dependientes tras morir un joven de 34 años

La muerte de un joven con parálisis cerebral destapa una residencia clandestina para personas dependientes en Elche

Compartir







ElcheEn unas condiciones completamente insalubres, rodeados de animales y hasta de excrementos vivían varias personas con discapacidad en una residencia ilegal situada en el municipio alicantino de Elche. Los propietarios del establecimiento no tenían licencia de actividad y ha sido el caso concreto de uno de los residentes el que despertó la alarma en la Policía, informa Jéssica Ruiz.

La Policía Local ha desarticulado en Elche esta residencia ilegal, dirigida por un matrimonio que ofrecía un alquiler de entre 30 y 45 euros diarios en varias viviendas.

PUEDE INTERESARTE Detienen en Francia un hombre por el asesinato de una turista en una caravana en en Castellón en 2024

Personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas

Agentes de la Policía Local de Elche (Alicante), en coordinación con la Policía de la Generalitat, han desmantelado en la ciudad un establecimiento ilegal de cuidados a personas dependientes en una vivienda unifamiliar, donde presuntamente se realizaban estas atenciones sin autorizaciones y en condiciones insalubres. La actuación se ha realizado tras la muerte de un joven de 34 años con parálisis cerebral, en circunstancias que está investigando la Policía Nacional.

En el interior del inmueble había varias personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas, algunas de ellas en estado de especial vulnerabilidad, según ha informado el Ayuntamiento ilicitano en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un cirujano en Alicante tras la muerte de su padre

Durante la inspección, los agentes constataron que la vivienda "no cumplía las condiciones mínimas para el alojamiento de personas dependientes" y que las estancias presentaban "deficiencias higiénico-sanitarias evidentes, restos orgánicos y olores de orina y excrementos, camas y colchones en estado precario, suciedad generalizada y ausencia de ventilación adecuada".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En las zonas comunes, como cocina, comedor y baños, se localizaron alimentos en mal estado, electrodomésticos sin mantenimiento y un grave riesgo de contaminación cruzada. Asimismo, en las habitaciones se detectó la presencia de un elevado número de animales, perros y gatos, sin documentación ni control sanitario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los responsables de la vivienda, un matrimonio de 58 y 48 años, manifestaron que carecían de cualquier licencia municipal o autorización administrativa para el ejercicio de la actividad. Tampoco contaban con seguros de responsabilidad civil ni con la habilitación profesional necesaria.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Cobraban entre 30 y 45 euros al día por atendido

Igualmente, según confesaron los presuntos responsables a los agentes, cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada persona atendida, fuera de cualquier régimen legal, de Seguridad Social o de control sanitario.

Las actuaciones realizadas hasta ahora hacen sospechar que esta actividad se venía realizando desde 2016 en diferentes domicilios y que en la actualidad continuaba de manera clandestina en la vivienda inspeccionada, que está arrendada y cuyo propietario ha manifestado desconocer la utilidad a la que se estaba destinando.

Ante las "graves irregularidades detectadas", agentes de la Policía Local de Elche y la Policía de la Generalitat procedieron al precinto y clausura inmediata de la actividad y, además, realojaron a las personas internadas con sus familiares, que fueron avisados de inmediato y manifestaron que desconocían las condiciones de la vivienda.

Los hechos han sido denunciados ante la inspección de trabajo; ante la Conselleria de Sanidad, por ser el organismo competente para la autorización de estas residencias, y el Ayuntamiento de Elche, por carecer de licencia de actividad. También se ha alertado a los servicios sociales para realizar una "valoración inmediata" de la necesidad de asistencia a las personas ingresadas y a sus familias.