Desarticulan en Torrevieja, Alicante, un grupo acusado de estafar y extorsionar con transferencias bancarias falsas

Tras lograr los primeros envíos de dinero, la red exigía nuevas transferencias con diversas excusas
Europa press

  • Un joven de 27 años ha sido detenido como presunto cabecilla de la red

  • Otros cuatro implicados, tres hombres y una mujer, han quedado investigados

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado en Torrevieja (Alicante) un entramado dedicado supuestamente a estafar y extorsionar mediante comprobantes falsos de transferencias bancarias. El presunto organizador, un varón de 27 años, ha sido arrestado, mientras que otros cuatro miembros, tres hombres de entre 24 y 43 años y una mujer de 27, han quedado investigados.

A todos ellos se les imputan distintos grados de responsabilidad en delitos de estafa, extorsión, amenazas, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal. Las pesquisas han permitido esclarecer diez casos y calcular un perjuicio económico total de 8.200 euros.

Una red con roles definidos

La investigación arrancó el 10 de diciembre de 2024 tras una denuncia que inicialmente apuntaba a un caso de apropiación indebida. El Área de Investigación de la Guardia Civil en Torrevieja destapó un entramado con roles perfectamente definidos: uno de los miembros atraía a la víctima, ganándose su confianza y mostrando comprobantes de transferencias que nunca llegaban a hacerse efectivos.

Amenazas para forzar nuevos pagos

Tras lograr los primeros envíos de dinero, la red exigía nuevas transferencias con diversas excusas. Cuando la víctima se negaba, recibía amenazas directas e incluso contra familiares, con el objetivo de forzar más pagos. El dinero era luego repartido o desviado a cuentas de terceros relacionados con la organización.

Identificación y puesta a disposición judicial

Gracias al análisis de la documentación facilitada por la víctima y a las pruebas recabadas durante la investigación, los agentes identificaron a los presuntos implicados, delimitaron sus funciones y reconstruyeron el flujo de fondos desviados.

El principal sospechoso, tras ser detenido, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Torrevieja, que decretó su puesta en libertad. El resto de implicados continúan investigados bajo la supervisión del mismo juzgado.

